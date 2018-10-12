Uzak umutlar!

Türkiye'nin dağlar gibi sorunu var, iktidar hâlâ gündem saptırarak zaman kazanma çabaları içinde…

Kimin için çalışıyoruz?

Niçin çalışıyoruz?

Hep sıkıntı çekmek ve iktidarın masallarını dinlemek için mi?

Toplum olarak ateşler içinde yatan bir hasta gibiyiz. Damat Bey'in açıkladığı “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı”nın ve kurtarıcı gibi ilan ettiği yılbaşına kadar yüzde 10 indirimin, alevleri söndürmesi mümkün mü?

Yıl içinde birçok mala toplam yüzde 40, yüzde 50 gibi zamlar bindirildi… Şimdi yüzde 10 indirim, boğulmak üzere olan insanlarımızın önüne cankurtaran simidi diye atılıyor.

Teşhis yanlış olunca tedavi de mümkün olmuyor.

Maliye Bakanı Damat Berat Bey'in, önlemleri açıklarken kullandığı ilginç bir cümle de moralleri bozdu. Dedi ki:

“İşsizliğin artmaması için mücadele edilecek!”

Vay canına! Demek ki, işsizliğin azalmasından umutlarını kesmişler, artmaması için mücadele edecekler ha?

Ülkemizde işler maalesef ehline verilmiyor! Bu nedenle huzur ve refah, yaşam yorgunluğu içindeki insanlarımıza ufuktaki bulutlar kadar uzak görünüyor!