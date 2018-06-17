Seçim meydanlarındaki çırpınışlar arttı… AKP endişeli… Bizzat kendi araştırmaları iktidarın moralini bozmuş bulunuyor! Bu nedenle ne yapacaklarını şaşırdılar.

– Emekliye 2 ikramiye… Yetmedi!

– “İmar barışı” adı altında 13 milyon kaçak veya ruhsata aykırı binaya af… Yetmedi!

– Konut satışlarında KDV yüzde 18'den yüzde 10'a indirildi… Yetmedi!

– Akaryakıt zamları, halkın kızmaması için, seçime kadar bütçeden karşılanmaya başlandı… Yetmedi!

– Devlette memur ve işçi alımı yoğunlaştı… Yetmedi!

– Otomobil alımlarında 10 bin liraya varan ÖTV indirimi yapıldı… Yetmedi!

Kısa bir süre önceye kadar “Bedelli askerliği gündemimize almak, şehitlerimize saygısızlıktır” diyorlardı… Sıkışınca bu lâflar unutuldu, şimdi Erdoğan “Bedelli askerlikle ilgili ihtiyaç var. Seçimden sonra bunu ele alacağız” diyor.

Hep ballı vaatler!

Bütün bunlara rağmen gidişat istedikleri gibi değil!

Bir okurum şu dörtlüğü yollamış:

“Benden yana yok bir beis,

Ağlasam da duymam yeis,

Anla artık bittin reis,

Çünkü artık vakit tamam!”