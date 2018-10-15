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TOKMAK (RAHMİ TURAN)
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TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Vatandaş aptal değil!

15 Ekim 2018
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Bizim iktidar ne diyor?
“Amerika'ya taviz vermedik. Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi ve rahip Brunson serbest bırakıldı!”
Yandaş medya da “Trump denilen adama haddini bildirdik” gibisinden yayın yapıyor.
Ne güzel, değil mi? Peki, gerçek öyle mi?
Aslında Brunson olayı ilk değil…
Fransa Cumhurbaşkanı Macron rica etti, Güneydoğu'da tutuklanan Fransız gazeteci serbest bırakıldı.
Almanya Başbakanı Merkel bastırdı, Türk asıllı Alman gazeteci serbest bırakıldı.
Trump, “Ya verirsiniz ya da bedeline katlanırsınız” dedi, rahip serbest bırakıldı.
Önceki akşam Beyaz Saray'da rahip Brunson'ı kabul eden Trump, “Bu ilk değil, biz birçok kişiyi geri getirdik. Birçok insana minnettarız. Yardımı için Başkan Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.
Bazı şeyler ülkenin menfaatleri için yapılabilir ama yalan-yanlış ifadelerle gerçek saptırılıp insanlar aptal yerine konulmaz!
İktidarın baş destekçisi Bahçeli bile çok sert konuşarak “Baskı ve şantajla rahibi aldılar” dedi.
Sen ortağını bile inandıramıyorsan, vatandaşı nasıl inandıracaksın?

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
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