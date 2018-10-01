Önceki gün Fox Ana Haber'de bir vatandaş, “Ben bir vergi dairesi müdürü ile konuştum. Bana ‘Türkiye'de vergiyi fakirler öder' dedi” diye dert yandı.

Ülkemizde ne yazık ki, dolaylı ve dolaysız vergilerin yaklaşık yüzde 70'ini dar ve orta gelirli vatandaşlar ödüyor. Zengin kesime ise yapılandırma, erteleme filan derken sonunda vergi affı çıkıyor!

Ne demişler? “Zengin arabasını dağdan aşırır, fakir düz ovada yolunu şaşırır!”

Bizim halimiz de böyle!

Ülkemizde bir milyon liranın üzerinde vergi borcu olan 31 bin mükellefin ödeme yapmadığı öğrenildi. Toplamda milyarlarca lira eder!

Gelişmekte olan ülkelerde gelir vergisi tam ve âdil olarak uygulanamıyor.

“Türkiye'de ekonominin üçte ikisi ‘Kara' ekonomidir” diyen araştırmacı Semih Kalkanoğlu, bu sorunu çözmenin en âdil yolunun ABD'de uygulandığı gibi ‘Gider Vergisi'nin getirilmesi olduğunu belirtiyor ve “5 yıldır üzerinde çalıştığım, ‘Gelir Vergisi yerine ‘Gider Vergisi' uygulansa' analizimi dilerlerse ilgililere yollarım. Gider Vergisi ile her kesim tam ve âdil vergi öder ve Türkiye kurtulur” diyor. (semihkalkanoglu@gmail.com)