İsrail'in vahşice katlettiği masum insanların sayısı dün 65'e yükseldi.

Bizim siyasiler ne yapıyor?

Konferans düzenliyor, kalabalık mitingler yaparak İsrail'in canavarca kıyımını lânetliyorlar.

Her hallerinden öfke kıvılcımları saçılıyor, zehir zemberek konuşuyorlar ama yaptıkları somut bir şey yok. Sadece lâf var, o kadar!

CHP ve HDP, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların sonlandırılması ve İsrail'e ekonomik ambargo uygulanması için Meclis'te görüşme yapılmasını istedi. Fakat AKP ve MHP bunu reddetti! Hani İsrail'e karşıydılar?

Eski Sağlık ve Devlet Bakanı Rifat Serdaroğlu'nun bir önerisi var. Şöyle diyor:

“Amerika – İsrail Birleşik Devletleri'nin gerçekleştirdiği ‘İnsanlık suçuna' ve tarihin en acımasız katliamına tanık olduk. Önerim şudur:

2004 yılında dönemin Türkiye Başbakanı'na verilen ‘Yahudi Cesaret Madalyası'nın tıpkısından bir adet de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye takılsın.

Böylelikle AKP-MHP kardeşliğinin ‘Yahudi severliğini' tüm dünya görmüş olur.

Öyle yalandan mitinglerle, yaslarla çözülmez bu iş!”