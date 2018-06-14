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TOKMAK (RAHMİ TURAN)
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TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Yakıştı mı?

14 Haziran 2018
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FETÖ'cü suçlamaları kabak tadı verdi artık…
Kim iktidara muhalefet ediyorsa, kim haktan-hu­kuktan bahsediyorsa hemen damgayı yapıştırıyorlar:
“Bu FETÖ'cüdür!”
Yıllarca FETÖ ile el ele, kol kola dolaşanlar, “Ne istedilerse verdik!” diyenler FETÖ'cü değil ama Burak Akbay gibi tam anlamıyla Atatürkçü, Laik Cumhuriyet savu­nucusu, gerçek yurtseverler FETÖ'cü, öyle mi?
Buna güler misiniz, ağlar mısınız?
Başbakanlık saygın bir makamdır. O koltukta otu­ran kişinin, her kim olursa olsun, partizanlığı bırakıp devlet ciddiyetiyle hareket etmesi gerekir. Fakat öyle olmuyor!
Başbakan Binali Yıldırım bile “FETÖ'cü” korosuna katılıp, Cum­hurbaşkanı adayı Meral Akşener için;
“FETO'dan talimat alıyor!” diye iddia etti.
Hani belge? Deliller nere­de? İspat etsene!
Delil de, belge de, ispat da yok! Ee, bir kanıt ortaya koyamıyorsa Binali Bey böyle konuşmayı kendisine nasıl yakıştırıyor?
Meral Akşener “Do­kunulmazlığım yok. İftira atmayın, gereğini yapın. Bir Başbakan böyle boş boş konuş­maz. Aslında FETÖ'cü­ler kendi yanlarında!” diye tepki göstermekte haksız mıdır?

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