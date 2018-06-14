Yakıştı mı?

FETÖ'cü suçlamaları kabak tadı verdi artık…
Kim iktidara muhalefet ediyorsa, kim haktan-hukuktan bahsediyorsa hemen damgayı yapıştırıyorlar:
“Bu FETÖ'cüdür!”
Yıllarca FETÖ ile el ele, kol kola dolaşanlar, “Ne istedilerse verdik!” diyenler FETÖ'cü değil ama Burak Akbay gibi tam anlamıyla Atatürkçü, Laik Cumhuriyet savunucusu, gerçek yurtseverler FETÖ'cü, öyle mi?
Buna güler misiniz, ağlar mısınız?
Başbakanlık saygın bir makamdır. O koltukta oturan kişinin, her kim olursa olsun, partizanlığı bırakıp devlet ciddiyetiyle hareket etmesi gerekir. Fakat öyle olmuyor!
Başbakan Binali Yıldırım bile “FETÖ'cü” korosuna katılıp, Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener için;
“FETO'dan talimat alıyor!” diye iddia etti.
Hani belge? Deliller nerede? İspat etsene!
Delil de, belge de, ispat da yok! Ee, bir kanıt ortaya koyamıyorsa Binali Bey böyle konuşmayı kendisine nasıl yakıştırıyor?
Meral Akşener “Dokunulmazlığım yok. İftira atmayın, gereğini yapın. Bir Başbakan böyle boş boş konuşmaz. Aslında FETÖ'cüler kendi yanlarında!” diye tepki göstermekte haksız mıdır?