Yakıştı mı?

FETÖ'cü suçlamaları kabak tadı verdi artık…

Kim iktidara muhalefet ediyorsa, kim haktan-hu­kuktan bahsediyorsa hemen damgayı yapıştırıyorlar:

“Bu FETÖ'cüdür!”

Yıllarca FETÖ ile el ele, kol kola dolaşanlar, “Ne istedilerse verdik!” diyenler FETÖ'cü değil ama Burak Akbay gibi tam anlamıyla Atatürkçü, Laik Cumhuriyet savu­nucusu, gerçek yurtseverler FETÖ'cü, öyle mi?

Buna güler misiniz, ağlar mısınız?

Başbakanlık saygın bir makamdır. O koltukta otu­ran kişinin, her kim olursa olsun, partizanlığı bırakıp devlet ciddiyetiyle hareket etmesi gerekir. Fakat öyle olmuyor!

Başbakan Binali Yıldırım bile “FETÖ'cü” korosuna katılıp, Cum­hurbaşkanı adayı Meral Akşener için;

“FETO'dan talimat alıyor!” diye iddia etti.

Hani belge? Deliller nere­de? İspat etsene!

Delil de, belge de, ispat da yok! Ee, bir kanıt ortaya koyamıyorsa Binali Bey böyle konuşmayı kendisine nasıl yakıştırıyor?

Meral Akşener “Do­kunulmazlığım yok. İftira atmayın, gereğini yapın. Bir Başbakan böyle boş boş konuş­maz. Aslında FETÖ'cü­ler kendi yanlarında!” diye tepki göstermekte haksız mıdır?