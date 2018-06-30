İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun valilere “CHP'li il başkanlarını şehit cenazelerinde protokole almayın!” diye talimat göndermesinden sonra CHP “Bu bölücülüktür” diye tepki göstermekte haklıdır.

Bir içişleri bakanı böylesine ayrıştırıcı, halkı çatışmaya sürükleyici davranışlardan kaçınmalıdır.

Hal böyleyken CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın İçişleri Bakanı Soylu'ya “Bu vicdansız ve sorumsuz bir açıklamadır. Hemen istifa etmelidir!” diye sert çıkışı hiç ciddiye de alınmadı. Neden?

Hani bir söz vardır. “Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış” derler. Bu da o hesap… Halka yalan söyleyen insanlar, doğru söylediklerinde de inandırıcı olamazlar!

Bülent Tezcan seçim gecesi defalarca umut dolu ifadeler kullanıp saat 23.30 sıralarında “Cumhurbaşkanı seçimi 2'nci tura kaldı” diye kesin açıklama yapmış, merak ve heyecanla haber bekleyen milyonlarca insanı sevindirmişti. Fakat… Sonunda bunun yalan olduğu anlaşıldı!

Şimdi, sözleri doğru olsa bile kimse ona inanmıyor! CHP'nin ilk işi, halkı aldatan Bülent Tezcan'ın yerine başkasını görevlendirmek olmalı!