Bir mi, üç mü, beş mi?

Bu kaçıncı yanılma? Bu kaçıncı aldanma?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok eleştirilen Amerikan McKinsey şirketi ile yollarının ayrıldığını belirterek “Bütün bakan arkadaşlarıma söyledim. Bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız, dedim. Hiç gerek yok, biz bize yeteriz” dedi.

Yanlışı anlamak iyidir. Yanlıştan dönmek de hiç yoktan iyi tabii ki…

McKinsey'le yapılan anlaşmayı eleştirenler için “Bu cahillik değilse hainliktir!” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Damat Bey ne olacak?

McKinsey şirketi ile anlaşma yapan ve bunun çok faydalı olacağını savunan Berat Bey'in (hadi nezaket gösterip istifadan bahsetmeyelim ama) en azından özür dilemesi gerekiyor, öyle değil mi?

Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha önce bu anlaşmadan haberi yok muydu?

Bakan Berat Bey, onun onayını almadan mı McKinsey ile anlaştı? Böyle bir şey mümkün mü?

Anlaşmanın iptali için milletin ayağa kalkması mı lâzımdı?

Ya ücret konusu? Amerikan şirketine şimdi sözleşme gereği tazminat olarak ödenecek olan dolarlar ne olacak? Yazık değil mi bu milletin paralarına?