Yargı güvenliği!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni adli yılın başlaması nedeniyle yayınladığı mesajda “Tüm yargı mensupları tarafını daima ‘hukukun üstünlüğünden yana' seçmek zorundadır” dedi.

Bu söz doğrudur ama ülkemizde gerçek öyle midir?

Yaşadığımız olaylar Türkiye'de hukukun üstünlüğü ilkesinin lâfta kaldığını gösteriyor.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu dün yaptığı basın toplantısında “Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz. Anayasamız yargının bağımsızlığını, tarafsızlığını, güvenilirliğini sağlamaktan uzaktır” dedi ve ekledi:

“Yargıya duyulan güvenin yüzde 20'ler seviyesine düşmüş olması, ülkemizin ve milletimizin yaşamsal menfaatleri açısından açık ve yakın bir tehlikeye işaret ediyor. Ülkemiz sıkıntılı bir sürecin içindedir. Türk Lirası hızla değer kaybetmektedir. Hukukuna ve adaletine güven duyulmayan bir ülkeye yatırımcı gelmez, fabrika açılmaz, pahalılık ve işsizlik çözülmez.”

Feyzioğlu haklıdır. Yargısı güvenilir olmayan bir ülke çağdaş uygarlığı yakalayamaz ve yargısı insanlarını güven içinde yaşatmayan devletler ayakta kalamaz!