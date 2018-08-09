Dolar alev olmuş yakıyor.

Devletin cari açığı (döviz açığı) tırmanışta…

İşsizlik, enflasyon büyüyor. Devlet, şirketler, aileler, herkes borçlu!

Tarımdan sanayiye her alanda fiyatlar kanatlanmış durumda…

Türkiye Cumhuriyeti'nin kamu dış borcu 453 milyar dolar. Özel sektörün dış borcu 245 milyar dolar. Toplam 700 milyara yakın bu borç nasıl ödenir? Hiç hayal kurmayalım, ödenemez! Ee, ne olacak peki? Allah bilir!

Seçimden önce ne diyorlardı? Dolar düşecekti, enflasyon inecekti, milletin yüzü gülecekti, falan filan… Hayal sattılar!

AKP iktidarının Türkiye'yi 16 yılda getirdiği nokta bu… Osmanlı'nın son dö­nemi gibi… Gırtlağa kadar borçluyuz!

Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Refet Gürkaynak'ın bir tespitini okudum. O kadar doğru ki… Sayın profesör şöyle diyor:

“İnsanlar yaşamaktan korktukları yerde elbette yatırım yapmaktan da korkuyorlar!”

İşte sözün bittiği yer!

Yaşamaktan korkmak!

Bir de “Yabancı yatırımcı neden gelmiyor?” diye soruyoruz saf saf…

Yaşamaktan korkulan bir yere yatırımcı gelir mi?