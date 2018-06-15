Yeşeren umutlar

Uzun yıllardan beri ilk defa “Bayram gelmiş neyime, kan damlar yüreğime” diyemiyorum. Tam tersine umutluyum. Gönül rahatlığı içinde bir bayram kutlayacağım…

Bana bu umudu veren iki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile Meral Akşener… İkinci tura hangisi kalırsa kalsın benim için geçerlidir. Çünkü ikisi de ülkeye huzur, barış ve kardeşlik vaat ediyor ve meydanlarda görkemli kalabalıklar topluyor.

Yıllardır yaşadığımız kavga, çekişme ve sertlik ortamından bunalıma giren insanlarımız umutlarını İnce ve Akşener'e bağladı.

İktidarın “Bizden olanlar” ve “Bizden olmayanlar” diye ikiye böldüğü, “Bitaraf olan bertaraf olur” dediği halkımız yurdu saran sevgisizlikten kurtulmak istiyor.

Bu nedenle umut olan Meral Akşener ve Muharrem İnce kutuplaşmayı ortadan kaldırmayı, sevgi ve kardeşliği yeniden tesis etmeyi vaat ederken milyonlarca seçmenden büyük destek buluyor.

İnsanlarımızın zıt kardeşlere dönüştürülmesi yüzünden ağız tadıyla bir bayram bile kutlayamaz olmuştuk. Artık ulus olarak aklımızı başımıza toplamanın zamanı geldi.

Tüm okurlarımın bayramını kutluyorum.