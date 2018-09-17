Yetki çok, sorumluluk yok!

İçine daldığımız krizden kim sorumlu?

“Dış güçler” lâfını bir yana bırakıp gerçekçi olarak soralım:

Cumhurbaşkanı kim? Erdoğan.

Seçim kampanyasında vatandaşa bin bir tatlı vaatte bulunan kim? Erdoğan.

Lâğvedilen Başbakanlığı şimdi fiilen kim yapıyor? Erdoğan.

Başkomutan kim? Erdoğan.

Varlık Yönetimi'nin Başkanı kim? Erdoğan.

Milletvekillerini belirleyen kim? Erdoğan.

Bakanları seçen kim? Erdoğan.

Müsteşarları, danışmanları, her türlü üst düzey bürokratı atayan kim? Erdoğan.

Baş ekonomist kim? Erdoğan.

Dış politikamızı yürüten en baş diplomat kim? Erdoğan.

Peki, bu kadar büyük yetkileri olan Cumhurbaşkanı'nın sorumluluğu ne?

Hiçbir sorumluluğu yok!

Anayasanın 105'inci maddesi “Cumhurbaşkanı'nın resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz” diyor.

Hiçbir makam Cumhurbaşkanı'ndan hesap soramaz, hakkında en ufak bir dava açılamaz. Görev ve yetkisi pek çok, sorumluluğu ise hiç yok! Bu yüzden “Krizin sorumlusu kim?” diye sormayın lütfen!