Milletvekillerini, gazetecileri, yazarları hapse atıyoruz, sonra da “Ülkede düşünce ve ifade özgürlüğü var” diyoruz.

Milletvekili dokunulmazlığını bile hiçe sayıyoruz. Bunun en canlı misali CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu… Dokunulmazlığı var ama hapiste! Bizim demokrasimiz böyle işte…

Tarafsız hukukçular, 24 Haziran seçimlerinde yeniden milletvekili seçilen Berberoğlu'nun dokunulmazlığının hemen devreye girmesi gerektiğini söylüyor ama dinleyen ve uygulayan kim?

Bunları yazınca bize de kızanlar oluyor! Ülkede neredeyse doğruları savunmak suç haline getirilecek!

İnsanların yalan ve iftiralarla yargılanmaları ülkemizde artık olağan işlerden oldu. İşte Burak Akbay olayı!

Bütün deliller çöktüğü, ortada hiçbir kanıt ve aleyhte hiçbir şahit kalmadığı halde Burak Akbay'ın yargılanması hâlâ devam ediyor!

Dünyada basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında maalesef 155'inciyiz.

Merkezi Washington'da olan uluslararası düşünce kuruluşu Freedom House (Özgürlük Evi) tarafından yayınlanan Basın Özgürlüğü raporunda bu yıl yine sınıfta kaldık!