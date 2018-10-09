Yok demekle yok olmuyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ülkede kriz-mıriz yok. Bunların hepsi manipü­lasyon” görüşünde ısrarlı.

Onun penceresinden öyle görünüyor olabilir. Tabii ki Saray cephesin­de kriz yoktur. Günde 1 milyon 800 bin liralık harcamayla gül gibi geçi­nip gidiyorlar. Bunu ben söylemiyorum, Sayıştay raporu söylüyor.

Aynı pencereden baka­cak olursak, ülkede enflas­yon da yok, işsizlik de…

Terör yok, cinayet yok, hırsızlık yok, fakirlik fukaralık hiç yok!

Fakat… “Yok” demekle maalesef yok olmuyor bunlar…

Adına isterseniz kriz, isterseniz iktisadi sıkıntı denilsin, ekonomik bir darboğaz içinde olduğumuz kesin…

Öyle olmasaydı tasarruf önlemleri alınır mıydı? Gıda fiyatları böylesine co­şar mıydı? Elektrik ve do­ğalgaz başta olmak üzere hemen her mala zam gelir miydi? İşten çıkarmalar artıp işsizler ordusu büyür müydü?

Neresinden bakarsak bakalım iyiye giden bir veri göremiyoruz.

Şirketler konkordato veya iflas kuyruğunda. Çift­çi gübre alamaz, tarlasını ekemez oldu.

“Kriz-mıriz yok” gö­rüşünde olanların çarşı-pa­zarı şöyle bir dolaşmalarını öneririm.