Yok demekle yok olmuyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ülkede kriz-mıriz yok. Bunların hepsi manipülasyon” görüşünde ısrarlı.
Onun penceresinden öyle görünüyor olabilir. Tabii ki Saray cephesinde kriz yoktur. Günde 1 milyon 800 bin liralık harcamayla gül gibi geçinip gidiyorlar. Bunu ben söylemiyorum, Sayıştay raporu söylüyor.
Aynı pencereden bakacak olursak, ülkede enflasyon da yok, işsizlik de…
Terör yok, cinayet yok, hırsızlık yok, fakirlik fukaralık hiç yok!
Fakat… “Yok” demekle maalesef yok olmuyor bunlar…
Adına isterseniz kriz, isterseniz iktisadi sıkıntı denilsin, ekonomik bir darboğaz içinde olduğumuz kesin…
Öyle olmasaydı tasarruf önlemleri alınır mıydı? Gıda fiyatları böylesine coşar mıydı? Elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere hemen her mala zam gelir miydi? İşten çıkarmalar artıp işsizler ordusu büyür müydü?
Neresinden bakarsak bakalım iyiye giden bir veri göremiyoruz.
Şirketler konkordato veya iflas kuyruğunda. Çiftçi gübre alamaz, tarlasını ekemez oldu.
“Kriz-mıriz yok” görüşünde olanların çarşı-pazarı şöyle bir dolaşmalarını öneririm.