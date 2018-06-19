Yasaklar… Yasaklar…

Devlet imkânlarını kullanarak seçim kazanmak için çabalayan iktidar, bu yetmiyormuş gibi bir de yasaklara sarıldı!

Özellikle Meral Akşener'e getirilen yasaklar dikkati çekiyor.

1919 yılında İstanbul düşman işgali altındaydı. İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı'ndan izin almadan hiçbir şey yapılamıyordu. Fakat…

O esaret günlerinde bile izin verilmiş, Halide Edip Hanım, Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen mitingde ateşli bir konuşma yapmıştı.

Aradan 99 yıl geçti… Çok şükür özgürüz değil mi? Fakat bu nasıl özgürlük? Özgür Türkiye'de, Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'e Sultanahmet Meydanı'nda konuşma izni verilmedi!

Uğur Dündar'ın Halk TV'de yayınlanan Meral Akşener'li “Halk Arenası” programının Sultanahmet Meydanı'nda yapılması yasaklandı! Program Büyükçekmece Kültür Parkı'nda yapıldı.

Uğur Dündar “Bu yasaklamaları anlamak mümkün değil!” derken Meral Akşener'in cevabı şu oldu:

“Ne yaparlarsa yapsınlar, engelleri aşa aşa geliyoruz! Bunlar artık yolcu… Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz!”