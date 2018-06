Yolun sonu!

Her yolun bir sonu vardır! AKP de yolun sonuna geldi gibi…

Cennetmekân Demirel “Yollar yürümekle aşın­maz” derdi… Fakat AKP yalnız yolları değil, kendisini de aşındırdı.

Seçim meydanlarındaki haykırışlar, öfke gösterileri, rakiplere hakaretler, can hav­liyle yapılmışa benziyor. Son bir ümit, son bir çare arayışı var gibi!

16 yıllık iktidar artık miadı­nı doldurdu. Bizzat AKP'nin Genel Başkanı “Metal yorgunluğu var” tespitinde bulunmadı mı?

Bu metal yorgunluğu (aşın­mışlık, tükenmişlik) partinin her kademesinde görünüyor. Artık toplumsal talepleri karşılayamıyorlar!

Ee peki, niye hâlâ gitme­mek için diretiyorlar? Bu dünya Sultan Süleyman'a kalmamış, onlara mı kalacak?

İktidar partisi o kadar güç kaybetti ki MHP'den bile medet umar hale gelip ittifak kurdu. Oysa, İYİ Parti'nin kuruluşundan sonra bitmiş, tükenmiş bir görünüm ser­gileyen MHP'nin kendisine faydası yok, bir cumhurbaş­kanı adayı bile çıkaramadı!

İki yıl öncesine kadar (tam 14 yıl) birbirlerine en ağır hakaretleri yaptıktan sonra “Biz Cumhur İttifakı kur­duk” diyen bu partilere aklı başında hangi insan inanır?