Yolun sonu!

Her yolun bir sonu vardır! AKP de yolun sonuna geldi gibi…
Cennetmekân Demirel “Yollar yürümekle aşınmaz” derdi… Fakat AKP yalnız yolları değil, kendisini de aşındırdı.
Seçim meydanlarındaki haykırışlar, öfke gösterileri, rakiplere hakaretler, can havliyle yapılmışa benziyor. Son bir ümit, son bir çare arayışı var gibi!
16 yıllık iktidar artık miadını doldurdu. Bizzat AKP'nin Genel Başkanı “Metal yorgunluğu var” tespitinde bulunmadı mı?
Bu metal yorgunluğu (aşınmışlık, tükenmişlik) partinin her kademesinde görünüyor. Artık toplumsal talepleri karşılayamıyorlar!
Ee peki, niye hâlâ gitmemek için diretiyorlar? Bu dünya Sultan Süleyman'a kalmamış, onlara mı kalacak?
İktidar partisi o kadar güç kaybetti ki MHP'den bile medet umar hale gelip ittifak kurdu. Oysa, İYİ Parti'nin kuruluşundan sonra bitmiş, tükenmiş bir görünüm sergileyen MHP'nin kendisine faydası yok, bir cumhurbaşkanı adayı bile çıkaramadı!
İki yıl öncesine kadar (tam 14 yıl) birbirlerine en ağır hakaretleri yaptıktan sonra “Biz Cumhur İttifakı kurduk” diyen bu partilere aklı başında hangi insan inanır?