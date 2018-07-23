Zor dostum zor!

Artık başka bir Türkiye var. Her şeyin bir kişiye bağlandığı, gırtlağına kadar iç ve dış borca gömülmüş sıkıntılı bir Türkiye…

Biz yorulmadan, bıkmadan bunları anlatmaya çalışıyoruz. Bazı mektuplar geliyor. “İktidarın yaptıklarını eleştiriyorsunuz da ne oluyor? Hep akıntıya kürek çekiyorsunuz!” diyorlar.

Biz, Erdoğan'a oy vermeyen yüzde 48 insanımızın haklarını savunmaya çalışıyoruz. Türkiye bir bütündür ve yüzde 52'den ibaret değildir.

Bazıları da diyor ki: “Sık sık doların arttığından bahsediyorsunuz. Bize ne yahu? Dolarla bir işimiz yok ki… Biz maaşımızı Türk Lirası olarak alıyoruz. Dolar çatlasa da patlasa da bizim maaşımız aynı. Dolardan bize ne?”

Böyle düşünenlere ne diyeyim bilmem ki? Dolar artışının bütün kötülüklerin anası olduğunu bu kafalara nasıl anlatmalı?

Dolarla birlikte başta akaryakıt olmak üzere, ithalat fiyatları ve üretim maliyetleri de artıyor. Doğal olarak bu artışlar her mala yansıyor. Halkın geliri aynı oranda artmadığı için satın alma gücü azalıyor, aç ve yoksulların sayısı çoğalıyor! Bu kafalarla ülke olarak belimizi doğrultmamız o kadar zor ki!