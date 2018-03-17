40 yıllık dolandırıcıyı bile şaşırtan vurgun!..

Çiftlik Bank vurgunuyla ilgili en çarpıcı açıklamayı, TİTAN saadet zincirinin 1 numaralı sanığı olarak yıllarca hapis yatan Kenan Şeranoğlu yapmış;

İddiaya göre Şeranoğlu; “40 yıllık dolandırıcıyım, böyle tokatlama görmedim” demiş!..

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Sosyal medyada günlerdir Çiftlik Bank tokatçılığının belgesel görüntüleri dolaşıp duruyor.

Örneğin uyanık ötesi bir tip olan CEO (!) Mehmet Aydın'ın kaçmak için istiflediği dolar tomarlarını gösterdiği videolar!..

Dualarla, tekbirlerle, inanç istismarının doruğa çıktığı şovlarla yapılan sözde açılışlar!..

Yaşamlarını paraya adamış şovmenlerden, değme dolandırıcıların bile ağızlarını bir karış açık bırakan vurguncuya methiyeler!..

Asıl görevi bu tür vurgun tezgâhlarına karşı halkı uyarmak olan yandaş gazete ve televizyonlardan Çiftlik Bank tezgâhına çanak tutmalar!..

Yani müthiş dolandırıcılığın tüm belgeleri mevcut!

Seç seç seyret!..

Dün bu görüntülere bakıp, kısa sürede büyük kazanç peşinde koşanların kayıplarına üzülürken “İşte bizim insanımız budur” dedirten bir mesaj aldım.

İçimi ısıtan satırları gönderen kişi, sıkı bir SÖZCÜ okuru ve aynı zamanda sosyal medya takipçilerimizden olan Nimet Babacan.

Nimet Hanım, Sivas'ta yaşıyor.

Dün sabah işyerine kendi özel aracı yerine otobüsle gitmiş.

Yol üzerindeki bir bayiden de gazetesi SÖZCÜ'yü almış.

Parasını ödemek için çantasını açtığında cüzdanını evde unuttuğunu fark etmiş.

Parasının olmadığını mahçup bir şekilde söyleyerek gazeteyi raftaki yerine koymak üzereyken, bayi müdahale etmiş:

“Siz alın o gazeteyi. Sonra getirip verirsiniz. Çünkü SÖZCÜ okurunda bizim paramız kalmaz!..”

Okurumuz gazeteyi almış ama yağmurlu havaya rağmen hemen evine dönmüş. Cüzdanını kaptığı gibi bayiye koşup parasını ödemiş…

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Sanırım şimdi sizin de içiniz ısınmıştır.

Çünkü gerçek Anadolu insanı gönlü zengin bu gazete bayisidir.

Onun güvenine lâyık olmak için yağmur çamur demeden borcunu ödeyen SÖZCÜ okuru Nimet Babacan'dır…

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Siz bakmayın dolandırıcı şarlatana ve ona inananlara!

Toplumumuzda tokatçı Mehmet Aydın gibilere inanıp parasını kaptıranlar da var, Nimet Hanımlara güvenip, alkışı hak edenler de…

Önemli olan kime ve neden inanacağımızı bilmek!..