AKP Esenyurt’ta seçilemezse dinimizi kaybedecekmişiz!..

“Burayı kaybedersek, Küdüs'ü kaybederiz! Hiçbir yeri kaybetmeyiz, İslam'ı kaybederiz, Mekke'yi kaybederiz!..”

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Kim söylüyor bunları?

AKP'nin 14 yıldır iktidarda olduğu İstanbul-Esenyurt'un atamayla gelen yeni Belediye Başkanı Ali Murat Altepe…

Peki niçin söylüyor akıllara durgunluk veren bu skandal sözleri?

Milyonlarca metrekarelik imar usulsüzlüklerinin bulunduğu, binlerce insanın yağmacı-dolandırıcı müteahhitlere paralarını ve umutlarını kaptırdığı, bırakın “Esenyurt” olmayı, yaşayanların heyüla gibi yükselen beton yığınları nedeniyle nefes almakta bile zorlandığı ilçede seçimi kaybedeceklerini anladığı için!..

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“Biz bu kentin kıymetini bilemedik, yağmacılara parsel parsel peşkeş çektik! İmar usulsüzlüklerine göz yumarak “Esenyurt'u “Betonyurt”a çevirdik! Bu nedenle Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın talebiyle eski Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nu istifa ettirdik. Bununla da yetinmeyip 3 milyon metrekareyi bulduğu öne sürülen kaçak inşaatları yapan ve yaptıranlar hakkında yargıya suç duyurusunda bulunduk” demek yerine, “Burayı kaybedersek, Kudus'ü, İslam'ı ve Mekke'yi kaybederiz” diyor.

Koltuğu kaptırmamak için en kutsal değerlerimizle oynuyor, aklımızla alay ediyor.

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Hiç kuşkunuz olmasın ki gidecekler!

Evet, geldikleri gibi gidecekler…

Siz bakmayın Ali Murat Altepe'nin “Kudüs'ü, İslam'ı ve Mekke'yi kaybederiz” demesine.

O, aslında neyi kaybedeceğini çok iyi biliyor!..

Yani yıllardır sürekli yaptıkları şeyi.

Kentlerimizi beton yığınlarıyla doldurup yaşanmaz hale getirmeyi!..

Ve bu ihanetten rant elde etmeyi…