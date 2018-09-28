Atatürk’ün anlatılmasını yasaklayan CHP’liler!..

Sevgili okurlarım,

Israrlı sorularınız üzerine pazar günü, Halk Arenası'na 12 Ekim'de Bursa-Nilüfer'de başlayacağımızı ve programda değerli kardeşim Yılmaz Özdil'in, muhteşem eseri “Mustafa Kemal” kitabını anlatacağını duyurmuştum.

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Ancak önceki gün, CHP'nin geçen dönemdeki Bursa Milletvekillerinden Dr. Ceyhun İrgil aradı ve kiralanan salonun şaşırtıcı biçimde iptal edildiğini söyledi. Hayatımda tanıdığım en dürüst ve değerli insanlardan biri olan İrgil, çok üzgündü. CHP'nin yıpranmaması için yorum yapmak istemiyor ve duyurum üzerine devreye birilerinin girdiğini ve Bursa'ya gitmemizi engellediklerini söylemeye dili varmıyordu!

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Doğrusunu isterseniz bu habere hiç şaşırmamakla birlikte, bu yasakçı girişimi başlatanların kim ya da kimler olabileceğini araştırma gereği duydum. Çünkü daha önce Mudanya'da yapmayı düşündüğümüz bir Halk Arenası öncesinde Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz benzer, hatta hakaretamiz bir yaklaşım sergilemiş, programın olabilmesi için Muharrem İnce ve Yılmaz Özdil'in yer almamaları koşulunu dayatmıştı. Gerekçe olarak da “İlçemizde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettirmeyiz” diyerek, akla ziyan bir iftira atmaktan çekinmemişti!..

Bu haksız ve hadsiz davranış üzerine biz de değerli Mudanyalılardan özür dileyerek, Hayri Türkyılmaz durdukça, oraya gitmeyeceğimizi duyurmuştuk.

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Son engellemeyi (!) tezgahlayanlara gelince…

Nilüfer'in sevilen Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Dr. İrgil'in önerisi üzerine 13 Eylül günü harekete geçiyor. Talimatlandırdığı Kültür Müdürlüğü daha önce Halk Arenası'nı gerçekleştirdiğimiz Plaza-16 adlı salonun kiralanması konusunda ilgililerle ön mutabakata varıyor. Bununla da yetinmeyip 25 Eylül günü saat 12.00'de gönderdiği e-posta ile rezervasyonu kesinleştiriyor.

Ancak birkaç saat sonra Plaza-16'dan gelen bir mesajla, o tarihte başka bir etkinliğe söz verildiği ve Halk Arenası'nın yapılamayacağı bildiriliyor.

Etkinliğin ne olduğu sorulduğunda da “Size açıklama yapmak zorunda değiliz” deniliyor!..

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Nilüfer'i çağdaş ve imrenilecek bir kent haline getiren başarılı belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise “Bu programı mutlaka yapacağız” diyerek, belediyeye ait daha küçük salonu tahsis ediyor…

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Durumu Yılmaz kardeşime anlatınca acı acı güldü ve “Doğrusunu istersen hiç şaşırmadım ağabey” dedi…

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Ve… Eskişehir'i ölmeden önce herkesin görmesi gereken harikulade bir kent haline getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen “Mustafa Kemal kitabının anlatılacağı Uğur Dündar'la Halk Arenası'nı ve yazarı Yılmaz Özdil'i bin kişilik Kongre Merkezi'mizde ağırlamaktan onur duyarım” dedi.

Biz de Büyükerşen hocamızın şahsında sevgili Eskişehirlilerin konuğu olmaktan onur duyacağımızı söyledik.

Böylece 12 Ekim'deki ilk Halk Arenası'nı Bursa-Nilüfer yerine Eskişehir'de yapmaya karar verdik…

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Yeri gelmişken söylemeden geçmeyeyim.

Yılmaz Özdil, Büyük Önder Atatürk'ün anısına duyduğu saygı nedeniyle muhteşem “Mustafa Kemal” kitabının kapağına kendi adını yazdırmadı!

Yasakçı kafanın gözü öylesine kararmış ki, Yılmaz Özdil ve “Uğur Dündar'la Halk Arenası”nı engellediğini zannederken, Bursalılara “Mustafa Kemal”in anlatılmasını yasaklamış olduğunu farkedemiyor!..

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Dün sevgili Bekir Coşkun CHP'deki bu zihniyeti çok ağır bir dille eleştirdi.

Usta yazar dostum, yerden göğe kadar haklı.

İnanın Bursa'daki yasakçı kafa, elinden gelse, CHP'yi kuran Atatürk'ü bile kesin ihraç istemiyle disipline verir!..