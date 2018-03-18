Cuma hutbesinde Atatürk’ü anmayanlar!..

Sevgili okurlarım, 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıldönümü, hepimize kutlu olsun…

Tarihin akışını değiştiren, Milli Mücadele'nin, dolayısıyla Cumhuriyet'in de önsözü anlamına gelen muhteşem kahramanlık destanını kutlayacağımız gün yaklaşırken, aklıma hep, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu savaşlarda yaşamını yitirmiş Anzak askerleri için söylediği sözler gelir:

“Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar; burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız.

Uzak diyarlardan evlâtlarını harbe gönderen analar;

Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlâtlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim evlâtlarımız olmuşlardır…” (1934)

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Ve oğlunu Çanakkale'de kaybetmiş bir annenin Gazi'ye cevabı:

“Gelibolu topraklarında yitirdiğimiz evlatlarımızın acısını, alicenap sözleriniz hafifletti. Gözyaşlarımız dindi. Bir ana olarak bana, bir güzelim teselli bahşetti. Yavrularımızın sonsuz uykularında, huzur içinde dinlendiklerinden hiç kuşkumuz kalmadı.

Majesteleri kabul buyururlarsa bizler de kendilerine ‘Ata' demek istiyoruz. Çünkü, yavrularımızın mezarları başında söylediğiniz sözler, ancak bir öz babanın sözleri gibi yüce, ilahi. Evlatlarımızı bir baba gibi kucaklayan büyük ‘Ata'ya tüm analar adına şükran, sevgi, saygıyla…”

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Şair Başbakan merhum Bülent Ecevit'in “Çanakkale” adlı şiirindeki şu duygu yüklü dizeler unutulabilir mi?

“Üstü cennet altı mezar

Çanakkale toprağının

kavga bitmiş mezarlarda

kaynaş olmuş yiten canlar.

Huzur içinde uyusun

vuruştukları toprakta

kavgadan kinden uzakta

yan yana dostça yatanlar…”

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Günümüze gelirsek;

Kavga çoktan bitmiş, kaynaşmış yiten canlar…

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Atatürk'ün mektubundan, Avustralyalı annenin etkileyici cevabından ve Ecevit'in dizelerinden ibret alsın, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü nedeniyle hazırlanan cuma hutbesinde Büyük Önderimizi yok sayanlar!

Her şeylerini borçlu oldukları o eşsiz kahramanı, minnet ve rahmetle anmayanlar!..

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Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bu cennet vatan uğruna hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde sevgi, saygı, minnetle eğiliyor, rahmetler diliyorum…