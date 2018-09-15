Hastanelik hale gelen hastaneler!..

İzmirli Ayşe Hanım, mamografi (meme röntgeni) çekimi için bir buçuk yıl önceden randevu almıştı!.. Evet yanlış okumadınız, bir buçuk yıl sonrası için gün verilmişti! Aradan geçen sürede, köprülerin altından çok sular akmasına, birçok felaket yaşanmasına karşın, şükürler olsun ki Ayşe Hanım'ın başına bir şey gelmedi ve sağlığını koruyarak ayakta kalmayı başardı.

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Önceki gün de Ege Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Bölümü'nün yolunu tuttu.

Kurulduğu 1955 yılından bu tarihe kadar dünya çapında saygın çok sayıda bilim insanı yetiştiren üniversite hastanesinden adımını attığında, hasta yoğunluğu nedeniyle koridorlar ve bekleme yerlerinin hıncahınç dolu olduğunu, buna karşın hekimler ve sağlık personelinin insanüstü bir gayretle tüm başvurulara cevap vermeye çabaladıklarını gördü.

Sırası gelince Ayşe Hanım görüntüleme odasına alındı ve mamografi çekimi yapıldı.

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En büyük şaşkınlığı da çekim bitip raporunu istediğinde yaşadı. Çünkü odanın kapısına asılan duyuruda şunlar yazıyordu:

“KAĞIT YOKLUĞU NEDENİYLE RAPOR BASILAMIYOR. DOKTORUNUZ SİSTEMİNDEN BAKACAK. ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ…”

Önce birinin şaka olsun diye o yazıyı astığını düşündü!

O nedenle bir daha, bir daha okudu…

Gözlerine inanamayacak kadar şaşkındı!

Görevliye ne yapması gerektiğini sordu.

Cevap daha şaşırtıcıydı:

“Okuduğunuz maalesef doğru. Rapor basacak kağıdımız yok! Size internet adresimizi vereceğiz. İki iş günü sonrasında protokol numaranızla girip, raporunuzu okuyacaksınız…”

Oysa Ayşe Hanım'ın bilgisayarı da yoktu, raporun çıktısını alacak yazıcısı da…

Herkes aynı soruyu yöneltiyor, çaresiz görevli de hep aynı cevabı veriyordu:

“Efendim çok üzgünüz ama maalesef elimizden başka bir şey gelmiyor. Bu nedenle ya bilgisayar sahibi bir yakınınızın yazıcısından yararlanacaksınız, ya da bir internet kafede parayı bastırıp raporunuzun çıktısını alacaksınız!..”

Görevlinin nazik bir dille konuşması, sorulara tek tek cevap vermeye çalışması insanların öfkelerini dindirmeye yetmiyordu.

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Sevgili okurlarım, size Ege Üniversitesi Hastanesi'nin içine sürüklendiği çaresizlik ortamını anlatmaya çalıştım.

Değerli hekim ve sağlık çalışanlarının görev yaptıkları Radyoloji Bölümü'nde durum böyle olduğuna göre, başka ünitelerde yaşanan sıkıntıları varın siz düşünün.

Türkiye'nin en köklü sağlık kurumlarından birinin içine sürüklendiği bu acınası görüntü, kağıt fabrikalarında teknoloji devrimiyle daha kaliteli üretim yapmak varken, onları yok pahasına satan iktidarın gurur kaynağı olan hastanelerimizin bile giderek hastanelik hale geldiğini haber veriyor!..