İhmal ve tedbirsizlik cinayetleri!..

Dün Ankara'daki tren kazasında 9 yurttaşımız hayatını kaybetti, 50'ye yakın kişi de yaralandı.

İlk tespitlere göre kazanın nedeni, Pamukova'da, Soma'da, Samsun TOKİ'de, Ermenek'te, Zonguldak'ta, Aladağ'daki yurt yangınında, Konya Kuran Kursu'nda ve Çorlu'dakilerle aynı:

Tedbirsizlik ve ihmal…

Yargının sorumlulardan gereken hesabı kamu vicdanını tatmin edecek süre ve ölçüde soramaması.

Doğrudan suç işlememekle birlikte, topluma hesap verme konumunda olanların hiçbirinin istifa etmemesi…

Ve sonuçta hepsini topladığınızda, yüzlerce insanımızın yok yere, pisi pisine ölümleri…

Yani ihmal ve tedbirsizlik cinayetlerine kurban gitmeleri!..

★★★

Bakınız…

Çorlu'da 25 yurttaşımızın yaşamını yitirdiği tren kazasının ardından, kaza yerine henüz ambulanslar ve kurtarma ekipleri bile ulaşmadan, yayın yasağı konulmasaydı…

Ulaştırma Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) en tepedeki sorumluları daha

ilk andan itibaren kazanın nedeni olarak sadece “doğal afeti” göstermek yerine,

ihmal ve tedbirsizlik ihtimalleri üzerinde de durabilmiş olsabilselerdi…

Aşırı yağışın olduğu saatlerle, trenin hareket zamanı arasında kalan sürede hattın kontrolü yapılabilseydi…

TCDD ile iş yaptıkları için tarafsızlıkları üzerinde derin kuşkular oluşan bilirkişiler yerine, tarafsız ve saygın uzmanlara bu görev verilebilseydi…

Kalemini kazanın ardındaki gerçekleri soruşturmaya adayan gazeteci Mustafa Hoş'a kızıp onu suçlamak yerine, dile getirdiği gerçeklerin üzerine gidilebilseydi.

Savcılık, kazanın olduğu 8 Temmuz'dan bu yana geçen 5 ayı aşkın sürede iddianamesini hazırlayıp, sorumlular hakkında dava açılmasını sağlayabilseydi…

Sorumlu mevkideki kişiler, istifa etme erdemini gösterebilselerdi…

İnanın dün Ankara'daki kaza yaşanmaz, onca kayıp ve yaralının olduğu acı tablo ortaya çıkmazdı.

★★★

Çünkü sebep yine aynı…

İddiaya göre hatları kontrol eden lokomotifin sinalizasyon sistemi henüz tamamlanmamış güzergaha girmesi. Makinistler arasındaki iletişimin de elektronik sistem yerine telsiz ve cep telefonuyla sürdürülmesi.

Yani yine tedbirsizlik ve ihmal!..

★★★

Peki bundan sonra ne olacak?

Hiç kuşku yok ki daha öncekilerden sonra neler yaşandıysa bu kez de aynısı yaşanacak.

★★★

Bu korkunç bir durum.

Eğer bunların önü alınmaz, sorumlular üzerlerine düşeni yapmaz, adalet önünde hesabı sorulmazsa, maalesef hepimiz, her yerde ve her an, bir ihmal ve tedbirsizlik cinayetinin kurbanı olmaktan kurtulamayız.

Pamukova'da, Soma'da, Samsun'da, Ermenek'te, Zonguldak'ta, Aladağ'da, Konya'da ve Çorlu'da yitip gidenler gibi…