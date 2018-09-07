Kahraman Başsavcı Okan Bato!..

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, önceki gün Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

“FETÖ operasyonunda ilk düğmeye basarak hain kalkışmanın başarısız olmasında etkin olan Okan Bato, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu”ndan alınarak Aile İçi Şiddet Suçları Bürosu'na getirildi!..

PKK başarılı olsaydı o ve arkadaşlarını katledecekti!..”

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Çıray çok haklı.

PKK'lı teröristlerin 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ndeki hakim, savcı ve personele yönelik katliam girişimi, şehit polis memuru Fethi Sekin tarafından durdurulmamış olsa, teröristler önce değerli yargı mensubu, Başsavcı Vekili Okan Bato ve mesai arkadaşlarını hedef alacaklardı.

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Sadece PKK mı?

FETÖ'nün, 15 Temmuz'daki hain kalkışmada başarıya ulaşması halinde Okan Bato ve arkadaşları, daha o gece infaz edilecekler arasındaydı!..

Zira FETÖ, darbeyi 15 Temmuz gecesi değil, 1 Kasım'da yapmayı planlamış, ancak Okan Bato'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ'cü subaylarla ilgili gözaltı listesini Genelkurmay'a göndermesi üzerine, kalkışma alelacele 15 Temmuz 2016 gecesi saat 03.00'e, sonra da daha öne alınmıştı!..

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Böylece Okan Bato adı,

Türk yargı tarihine “FETÖ darbesini önleyen Cumhuriyet savcısı” olarak geçmişti.

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Yakından tanıyanlar için “hukuk kitaplarında anlatılan bir savcı örneği” olan Bato, HSYK'nın FETÖ hakimiyetinde bulunduğu dönemde, “mim”lenen isimler arasındaydı. İzmir'deki Askeri Casusluk ve Fuhuş Davası kumpaslarına sahte delil hazırlayan, subayları fişleyen FETÖ'cü komutanların peşine düşünce, müfettiş takibatına uğramıştı.

Ama o yılmamış, halen HSK Başkan Vekili olan Mehmet Yılmaz ve Başmüfettiş Ali Rıza Karakan'ın desteğiyle çalışmalarını sürdürmüş, savcı arkadaşlarıyla birlikte çok başarılı FETÖ ve PKK operasyonlarına imza atmıştı.

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Ancak, hiçbir başarının cezasız kalmadığı ülkemizde daha yüksek görevlere getirilmesi gereken Bato, önceki gün alınan kararla yine Başsavcı Vekili olarak İzmir'de bırakıldı ama, tenzili rütbe sayılabilecek bir atamayla, uzmanı olduğu alandan başka bir yere kaydırıldı.

Onunla birlikte Rahip Brunson davasına bakan savcı Berkant Karakaya'nın da aralarında bulunduğu 6 Cumhuriyet savcısının daha yerleri değiştirildi.

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Aytun Çıray sosyal medya mesajının başına, büyük harflerle “TEŞEKKÜRLER OKAN BAŞSAVCIM” diye boşuna yazmamış!

Çünkü gelecek kuşaklar ondan dinci-faşist FETÖ'nün ve birliğimizi hedef alan tüm terör örgütlerinin üzerine kararlılıkla giderek Cumhuriyet, demokrasi ve hukuk mücadelesi veren “kahraman savcı” olarak söz edecekler…