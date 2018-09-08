Vatan size minnettardır!..

Tarihler 7 Eylül 1922'yi gösteriyordu…

Muzaffer Türk orduları Dumlupınar'da “Sarı Paşa”nın verdiği “ilk hedef” emriyle Akdeniz'e doğru ilerlerken, İzmir'de Vali Kambur İzzet Paşa ile Belediye Başkanı Hacı Hasan Paşa'nın içini bir sıkıntı kaplamış, yürekleri daralmaya başlamıştı.

★★★

Öyle ya, ne zordu emperyalizmin işbirlikçiliğini yapmak ve ne büyük hainlikti kendi halkını satmak!..

Kafa kafaya verip bir süre konuştuktan sonra alelacele İzmir'de tezgah açan Yunan Milli Bankası'na koştular.

Oradaki paralarını çekmek istediler.

Ancak geç kalmışlardı!

Banka bütün parayı Atina'ya aktarmıştı!..

★★★

Panik içindeydiler.

Yunan İşgal Komutanlığı da öyle…

Küçük Asya macerasının felaketle sonuçlandığını artık anlamışlardı.

Komutan maiyetiyle birlikte, kendilerini Sakız Adası'na götürecek gemiye yerleşmişti.

İki işbirlikçi için son ümit, o gemiye kapağı atabilmekti!

Zar zor binebildiler.

Gemi körfezden uzaklaşırken İzmir'e bakıp iç geçirdiler…

Kimsenin yüzlerine bakmadığını görünce, anladılar emperyalizm işbirlikçiliğinin ne kadar alçakça bir davranış olduğunu!..

Kambur Kerim ise, 1919'dan beri Sarı Paşa'nın yanındaydı, onunla birlikte savaşıyordu.

Emperyalistlere kul, köle olmamak için pir aşkına cepheden cepheye koşuşuyordu…

★★★

Nihayet rüyası gerçek oluyor, 9 Eylül sabahı İzmir'e ulaştıklarında yaşadığı mutluluğu anlatacak kelime bulamıyordu….

O gün Muzaffer Türk ordularının en önünde İzmir'e giriyordu…

★★★

Bu şehri çok sevdi Kambur Kerim…

İzmir'e yerleşti.

Öldüğünde ne parası vardı, ne de han hamam sahibiydi.

Tek dileği Altındağ semtindeki Kokluca Mezarlığı'nda bir mezar yeriydi!

★★★

Kambur Kerim bugün orada huzur içinde yatıyor.

Bu bilgileri paylaşan değerli Doç. Dr. dostumuz Oktay Gökdemir'e göre; iki hain işbirlikçinin nerede yattıkları ise bilinmiyor!..

★★★

Sevgili okurlarım,

Siz aldırmayın o alçakların günümüze miras bıraktıkları hain sözcülerinin “Yunan zaten İzmir'i terk edecekti” demelerine…

Kurtuluş kolay gelmedi!..

O nedenle emperyalizme inat yarın inelim meydanlara, caddelere…

Şükranlarımızı haykıralım Mustafa Kemal'e ve Kambur Kerim gibi kahraman askerlerine…