Bu Başkan işi bilmiyor vallahi!..

Adı Andres Manuel Lopez Obrador…

Temmuz ayında ezici bir çoğunlukla Meksika'nın yeni devlet başkanı seçildi. Seçim yarışı sırasında Obrador, sürekli olarak devletin savurganlığını hedef almış, devlet yönetiminde tasarruf vadetmişti…

Solcu kimliğiyle bilinen yeni başkan Aralık ayında yemin ederek bu yoksulluğun, rüşvet ve terörle kuşatıldığı ülkenin başına geçecek… İşte bu solcu başkan önceki gün bir tarifeli uçakla Büyük Okyanus kıyısındaki Huotulca'dan başkent Mexico City'e gidiyordu… Ancak aşırı yağışlar nedeniyle uçak 3 saat rötar yaptı! Yapınca ne oldu peki?.. Başkan Obrador, diğer yüzlerce yolcu ile birlikte uçakta bekledi!..

-Şu seviye düşüklüğüne bakın!..

Şimdi biraz geriye, 2 yıl önceye gidelim; Meksika'nın eski başkanı Felipe Calderon 2012'de ABD'den Boeing 727 Dreamliner uçak sipariş etti. Bu sipariş 2 yıl önce, 2016'da teslim edildi. Uçak teslim alındığı dönemde bir ülke liderinin kullandığı en modern ve en fonksiyonel uçak olarak tanımlanmıştı. Fiyatı neydi diye soracak olursanız hemen aktarayım:

-218.7 milyon dolarcık!..

Tekrar günümüze dönelim; tarifeli uçakta 3 saat bekleyen yeni Meksika Başkanı Obrador'a sordular:

-Başkanlık uçağına binmeyecek misiniz?..

-Asla!..

Obrador nedeni sorulduğunda kelimesi kelimesine şu yanıtı verdi:

-Bu kadar yoksulluğun olduğu bir ülkede lüks bir uçağa binmekten utanırım. Artık bu kadar saçmalık yeter. Kibirli davranan siyasetçilerin iktidarı uzun sürmez!..

Solcu başkan işte n'olacak, itibar nedir haberi bile yok! Uçağı satacağım diye tutturmuş!

Valla Saraydan da çıkıyor!..

Adamın ne olduğu zaten seçildiği gün yaptığı ilk icraatla belli olmuştu…

Yahu, bi dur, nefes al, dinlen sonra karar ver, olmaz daha kazandığı ortaya çıkar çıkmaz maaşını yarıya düşürüvermişti!.. Üstüne üstlük yakın koruma falan da istemiyordu… Hadi bunlara tamam diyelim; tutturmuş, ben bu sarayda da oturmam diyordu, iyi mi!

Muhalifleri, “milleti uyutuyor, yarın, öbür gün tıpış tıpış gider oturur sarayına” diye alay ettiler ama Başkanlık Sarayı'nın müze ve kültür merkezine dönüşeceği daha geçen gün bizzat Obrador tarafından açıklandı!.. Yeni başkan ise gayet mütevazi bir konuta geçiyor..

İşte bu “bozguncu” başkan solcu ve ulusalcı olarak tanınıyor ve muhalifleri tarafından Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'e benzetiliyor…

Obrador başkent Mexico'nun belediye başkanlığı görevini yürüttüğü 13 yıl boyunca hiç başka işi yokmuş gibi halkla yakın ilişkiler kurmuş, yoksulları korumuş, uyuşturucu mafyasının kaleleri olarak bilinen mahalleleri bile sık sık ziyaret etmişti!..

Zaten halka vaat ettiklerine bakarsanız adamın hiç iflah olmayacağını da şıp diye anlayıverirsiniz!..

-Ekonomiyi ABD'ye olabilecek en az bağımlı hale getirmeyi planlamak!..

-Halka eşitlik, gelir ve refah artışı vaat etmek!..

-Yolsuzluk ve şiddetle etkili mücadele sözü vermek!..

Tipik solcu lafları işte!.. Ha, bi de Meksika'ya karşı düşmanca tutumu nedeniyle ABD Başkanı Trump'a da meydan okudu Obrador, şöyle dedi:

-Trump, Meksika'yı şamar oğlanı yapamayacak!..

Sonra da petrol anlaşmalarını bir bir gözden geçireceğini açıkladı örneğin… Ortaya çıkacak yolsuzluklar eski başkan dahil bir çok yüksek düzey bürokrat ve politikacının ve ABD'li petrol şirketlerinin epey başını ağrıtacağa benziyor!..

-Yolu açık olsun!..

Türk milleti hibe kabul eder mi?..

Meksika'nın “solcu başkanı” Obrador'un uçak ve saray konularındaki tutumunu görünce, aklıma doğal olarak kendi memleketim geldi…

Son olarak iktidarın “payandası” konumundaki MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bey'in “Türk milleti hibe kabul etmez, iade edin” sözlerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın şu sözlerle yanıt verdi:

-Katar uçağı için Türkiye Cumhuriyeti bütçesinden 1 lira çıkmadı; bu, iyi ilişkilerin göstergesi, yeni polemiklere gerek yok!..

Vay canına, dünya siyasi tarihinde böyle bir dostluk örneği görmedim ben; 500'lük bir dostluk kıskanılır vallahi…

Meksika'nın solcu başkanı otursun da derdine yansın!!!