Çiftlik Bank’ın araştırılması AKP oylarıyla reddedildi!..

Adı Mehmet Aydın… İşe başladığında henüz 25 yaşındaydı.. 2 yıl sonra yüz binin üzerinde insanı dolandırıp tüydüğünde ise yeni bir isim, yani lakap edinmişti:

-Tosuncuk!..

Çaycılıktan, bulaşıkçılığa dek bir sürü iş denedikten sonra eşi Sıla Aydın'ın anlatımıyla 2016'da beş parasızken, dünyaca ünlü “Farmville” oyunundan ilham alarak “Fame Game” oyununu geliştirdi ve “Çiftlik Bankı” kurdu. Kısa zamanda paralar akmaya başlayınca bu kez gerçek bir çiftlik kurdu, inekler satın aldı ve milleti “sanal dünyaya” para yatırıp, gerçek inekler yoluyla para kazanmaya ikna edip sağmaya başladı!..

Sonunda paraları iç edip Arjantin'e kaçtığında ilk veriler, 70 bin kişiyi 511 milyon TL dolandırdığını gösteriyordu… Ancak soruşturma ilerledikçe dolandırılan kişi sayısı 135 bine, iç edilen para da yaklaşık 2 milyar Türk lirasına ulaştı!..

Tosuncuk'un bir tek yararı oldu; Türkiye'de Çiftlik Bank benzeri bir yığın şebeke olduğu ve bunların da epey vurgun yaptığı ortaya çıktı!.. çoğunun amblemi de “gülen inek” ti, iyi mi!..

Örneğin Anadolu Farm 44 bin üyeden bir yılda 200 milyon TL tokatlamıştı. 21 Mart'ta “biz buradayız, hiçbir yere kaçmıyoruz” diyen Anadolu Farm kurucusu İsa Karademir, bu açıklamadan yalnızca 2 gün sonra yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı!..

Mesela Süt Bank, binlerce kişiden milyonlarca lirayı cebe indirip yatırımcılara “533 inek öldü” mesajı attıktan sonra buharlaşıverdi!..

İşin traji-komik yanı, mesela Çiftlik Bank tarafından dolandırılan kişilerin önemli bölümünün diğer dolandırıcılara da para kaptırdığı ortaya çıkmıştı!.. Ticaret bakanı Bülent Tüfenkci'nin verdiği bilgiye göre Çiftlik Bank'ın da aralarında yer aldığı 65 şirket incelemeye alınmıştı…

-Atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra tabii!..

“Ortak mısınız birader?!”

İnanabiliyor musunuz, bu şirketler yıllar içinde yüz binlerce kişiyi hem de herkesin gözleri önünde milyarlarca lira dolandırmış, bir tek yetkili muhterem çıkıp da “ne oluyor?” dememişti!..

Dolandırılanlar feryat etmeye başlayınca olay ortaya çıkmış, ancak iş işten geçmişti; daha küçük çapta dolandıranların bir kısmı yakalanmıştı ama büyük götürenler tüymüştü!..

En büyük götürücünün 25 yaşında bir “yeni yetme” olması ise bence işin en çok sorgulanması gereken yanıydı. Paralarla tüydüğünde 27 yaşında olan Mehmet Aydın, neresinden baksanız büyük bir sahtecilik ve dolandırıcılık olan bu oyunu acaba tek başına mı oynamıştı, yoksa işin içinde başka işler mi dönüyordu?!.

CHP Milletvekili Erkan Aydın işte tüm bu soruların ortaya çıkarılması için Çiftlik Bank vurgununun araştırılması istemiyle TBMM'ye bir önerge sundu… Aydın'ın verdiği “Meclis İncelemesi Önergesi” reddedildi hem de iktidar partisi milletvekillerinin oylarıyla!..

Bu duruma çok içerleyen Aydın Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

-AKP tosununa sahip çıktı. Verdiğim önergeyi reddetti. Ortak mısınız birader???

Kimin ortak olup olmadığını bilemeyiz tabii. Ancak bunu TBMM yoluyla öğrenme şansımızın olmadığını artık biliyoruz!..

–Umarım Cumhuriyet savcıları ortaya çıkarırlar…

Yalanlama yalanlandı!..

Dünkü yazımda TBMM Başkanı'nın talimatıyla, Devlet Tiyatroları oyuncularının sergileyeceği Çanakkale Şehitlerini Anma etkinliğinde kadın oyuncuların sahneye alınmama kepazeliğini anlatmıştım…

Her zaman olduğu gibi TBMM Başkanlığı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü durumu anında yalanladılar!.. Ama “yalancının mumu yatsıya kadar yanar” misali, CHP Milletvekili Murat Emir, kadın ve erkek oyuncuların provalarda sahnede birlikte yer aldığı, etkinlik sırasında ise yan merdivenlere itildiği, repliklerini de buradan söylediği görüntüleri paylaşarak, bu iki kurumun hiç sıkılmadan yalan söylediğini belgeledi!.. Üstelik bilmediğimiz bir başka rezaleti de öğrendim; etkinlikte yer alan “asker oğluyla kucaklaşan anne” bölümü de “müstehcen” bulunup çıkarılmıştı!..

-Midemin bulandığını söylemekten başka bir şey gelmiyor aklıma!..