Hay Allah Münbiç destanı da fos çıktı!..

E, hani Münbiç'e girmiş, oraları da fethetmiştiniz?..

AKP genel Başkanı seçim meydanlarında “Münbiç'e girdik” dedi ya, Yanaşma medyanın tüm gazeteleri, bilumum televizyonları zafer naraları atmaya, kahramanlık destanları yazmaya başladı!.. Ancak olmuyor işte, yalan, dolanlar tutmuyor; Mehmetçik bunların günahlarının sonucu işgal edilmiş topraklarda bu ülkenin, milletin geleceği için canını ortaya koyarken, oy uğruna yaptıkları maskaralıklardan bir türlü sonuç alamıyorlar!..

Mesela bendeniz, TSK'nın açıklamasıyla bu muhteremlerin söylediklerini, yazdıklarını karşılaştırdığımda kafam karıştı… Genelkurmay açıklaması şöyleydi:

– Fırat Kalkanı Harekat alanı(El Bab) ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD silahlı kuvvetleri unsurları bağımsız devriye faaliyetlerine başladı.

Açıklama gayet açık değil mi; birliklerimiz şu anda Münbiç'e en az 50 Km. mesafede El Bab ile aradaki hatta devriye görevi yapıyor!..

Peki PKK uzantısı PYD'liler nerede? Orada durum karışık! Çıktılar mı, çıkıyorlar mı, çıktılarsa nereye gittiler?.. ABD ile yaptığımız iddia edilen anlaşma uyarınca silahlarını bıraktılar mı? Bıraktılarsa nerede o silahlar? Fırat'ın doğusuna mı geçtiler o silahlarla birlikte? Eğer böyleyse iki ABD üssünün bulunduğu, Türkiye'nin “kırmızı çizgi” dediği o bölgede ileride başımıza bela olmayacaklar mı?.. Yoksa pazarlığın temeli bu muydu? O bölge terk mi edildi?..

Gördüğünüz üzere soru çok! Ancak kahramanlık türküleri çığıran yanaşma medyada bu soruların ilaç için bir tanesi bile yok!.. Biliyorsunuz ABD Ankara'ya yeni büyükelçi atadı. adı David Satterfield. Adam gelmeden şöhreti ulaştı ülkemize. Yakındoğu uzmanı, Ortadoğu'nun önemli merkezlerinde görev yapmış, Arapça ve İbranice biliyor. Bu arkadaşın daha bir kaç ay önce kongrede yaptığı bir konuşmada aynen şunları söylediği ortaya çıktı:

-PYD'ye Fırat'ın doğusunda her türlü siyasi desteği vereceğiz!..

Böyle bir cümleyi bağlı olduğu dışişleri bakanından ya da Başkan Trump'tan bağımsız söyleyemeyeceğini herhalde takdir edersiniz!.. İşte ABD böyle bir kişiyi Türkiye'ye gönderiyor!..

“Türk askeri Münbiç'e girmeyecek!”

Bunlar yaşanırken ırak ve Suriye'de IŞİD'e karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Sean Ryan, Bağdat'tan video konferans yoluyla pentagon muhabirlerine brifing verdi.

Albay Ryan tüm bölgenin kontrolünün Münbiç Askeri Konseyi'nde olduğunu vurguladıktan sonra bir soru üzerine aynen şöyle dedi:

-Türk askerinin Münbiç'in içine girmeyeceğini size söyleyebilirim!..

Hadi buyurun bakalım!.. Bizim yanaşmalar seçime 5 gün kala ne güzel fırsat yakalamış, fetih türküleri söylerken, Amerikalı albayın teki neler söylüyor, ayıp yani!.. Bunun üzerine bir de ABD kongresinde düpedüz Türkiye'ye silah ambargosu anlamına gelecek yasanın kabul edilmesini koyun, “neler oluyor, hangi pazarlıklar dönüyor?” diye sormaz mısınız!..

Önce İngiltere, sonra ABD ile perde arkasında çok önemli pazarlıklar yapıldığını, ülkemiz açısından son derece yaşamsal “al-ver anlaşmaları” kotarıldığını düşünüyorum… Umarım yanılıyorumdur!..

-Eğer yapılmışsa da 24 Haziran'da oyunun bozulmasını tüm kalbimle diliyorum!..

Akademisyen kılıklı sapık!..

Bu başlığa uyan epey örnek olduğunu gayet iyi biliyorum…

Şimdi söz edeceğim herif yeni sahne alanlardan!.. Unvanı Profesör Dr. Üstelik Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Fizik Bölüm Başkanı. Adı Ahmet Faruk Özdemir. İşte akademisyen kılığına bürünmüş bu herif, kişisel Twitter hesabından, Suna Varol isimli bir kullanıcının paylaşımının altına şu iğrenç, sapık yorumu yazdı.

-Sana bir gerçeği göstereyim. Senin zihniyetindeki kızlar senin zihniyetindeki öğretmenler tarafından üniversiteye gelene kadar ortaokul lisede patlatılarak geliyor ve hiç dile getirilmiyor. Bir düşün bakalım!..

Bu insanlıktan, şereften, vicdandan yoksun herife söylenecek şey çok da, benim asıl merak ettiğim Yüksek Öğretim Kurumu'nun yetkilileri, başkanı bu iğrençlik karşısında acaba ne yapacaklar?..

Binlerce öğrencinin okuduğu bir üniversitede böyle bir herifin hem de bölüm başkanı olarak görev yapmasına izin verecekler mi yoksa gerekeni yapacaklar mı?..

-İzleyip, göreceğiz!..