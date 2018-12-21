Huzurlarınızda Panik İttifakı!..

CHP'nin açıkladığı son büyükşehir adayları var ya…

Cumhur İttifakı'nda epey büyük gerilim yarattı!.. Kulislerde, köşe yazılarında bir bıyık altı gülümseme, taraftarda gözle görülür, elle tutulur bir endişe, kaygı, o kadar olur yani!.. Mesela Ankara'da Mansur Yavaş kesinleşince, AKP'nin MHP destekli adayı Mehmet Özhaseki, üstelik alışılmadık biçimde eleştirilmeye başlandı!..

İş o raddeye vardı ki, AKP kulislerinde şu yorum yapılmaya başlandı:

-Millet İttifakı'nın oy potansiyeli ve Mansur Yavaş'ın da adaylığı, bizim kazanma şansımızı riske soktu!..

Daha da komiği, Özhaseki'nin adaylığının açıklandığı gün sosyal medya hesabından cansiperane destek veren sabık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'nin Yavaş'ı aday gösterdiği gün destek mesajlarının tümünü sildi, iyi mi!.. Bu ne demek peki? Özhaseki Ankara'ya uymadı demek!.. Eee, ne olacak o zaman? Demokraside çareler tükenmez!.. Mehmet Bey adaylıktan çekiliverir, yerine daha dişli bir aday getiriliverir!.. Şimdi diyeceksiniz ki “dönüp dolaşıp Melih Bey'in kapısına gelinir mi?!” Valla o destek mesajlarını göstere göstere silme “cüretini” gösteren Gökçek'in rüyalarını süsleyen fantezi budur derim!..

Böyle bir durum AKP içinde kaos yaratır mı? Bence iktidar partisi epey uzun zamandır bir kaosun içinde yuvarlanıp duruyor; Tayyip Bey'in başta olması, işi olabildiğince sıkı tutması sayesinde işler “yürüyormuş gibi” görünüyor!.. Burada asıl sorulması gereken soru zannımca şu olmalı:

-Melih Gökçek'i cümle aleme karşı eze eze, küçük düşürerek görevden alan irade, tükürdüğünü yalayıp başa sarar mı?!.

Adana'nın yolları taştan!..

Panik İttifakı'nın tek sıkıntısı bu olsa öpüp başına koyacak!..

Ama sırada pek korkutucu, endişe verici başka büyükşehirler var… Mesela Adana var!.. İttifak, geçen dönem MHP'den seçilen Hüseyin Sözlü'yü yeniden aday gösterdi… Daha doğrusu AKP, yapılan pazarlık sonucu aday çıkarmayıp MHP'nin adayını destekliyor… Cumhur İttifakı'nın genel seçimde aldığı toplam oy yüzde 46.3, Millet İttifakı'nın aldığı toplam oy oranı ise yüzde 39.7… Diğer bir deyişle Adana'da işlerin gayet iyi gittiği yorumu yapılabilir değil mi?..

Maalesef değil!.. AKP ve MHP kulislerini dalgalandıran anketlere göre, yapılan tüm kamuoyu yoklamalarında, üstelik AKP'nin anketlerinde dahi CHP'nin Büyükşehir adayı, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hüseyin Sözlü'nün epey önünde çıkıyor!.. Asıl şenlikli kısım ise yeni başlıyor; sıkı kaynaklardan gelen haberlere göre, aradaki farkın kapanmasının olanaksız olduğunu düşünen en büyük AKP büyükleri, MHP'nin adayını geri çekip, kazanma ihtimali büyük olan bir başka aday göstermesini istiyor!..

İşte, önceki gün Erdoğan ile Bahçeli arasında yapılması gereken ancak son anda iptal edilen görüşmede bu durum konuşulacaktı, konuşulamadı!..

-Bakalım Adana'da şapkadan “tavşan” çıkacak mı?!.



İstanbul'da “in Binali mi çık Binali mi?!.”

CHP'nin İstanbul'a Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday göstermesi acaba gerçekten Panik İttifakı'nı sevindirdi mi?..

İmamoğlu henüz açıklanmamışken AKP cenahından “aman olsun”, “ne olur olsun”, “vallahi olsun” şeklinde pek keyifli açıklamalar yapılıyordu!.. Açıkçası pek çok kesimden de İmamoğlu'nun tanınmadığı, Binali Bey gibi bir ağır top karşısında tutunmasının çok zor olacağı yönünde bir inanış hakimdi…

Aday olduktan sonra ise henüz eskisi gibi “keyifli açıklamalar” duyamadım!.. Haa, yandaş basının amiral gemisi Sabah isimli ceridede hiç şaşırmadığım bir “çamur at izi kalsın” haberi önemliydi tabii!.. Arkadaşlar, kendilerinden olmayan herkes için kullandıkları klişe sıfatı yapıştırmayı denediler CHP adayına:

-FETÖ'cü!..

Olmadı tabii!.. Hatta fena geri tepmesi de muhtemel; 5 yıl Beylikdüzü'nü yönetirken ses çıkarmayacaksın, aday olduğunu açıkladığı günün ertesi günü damgalayacaksın!..

-Ahali bu kadar saf mı yoksa bu muhteremlerin zekası mı sınırlı bilemedim!..

Binali Bey'in bütçe görüşmeleri sonrası Meclis Başkanlığı koltuğundan inip, İstanbul adaylığına binmesi gerekiyor.. Her ahval ve şerait altında pek eğlenceli bir seçim süreci yaşayacağımız kesin!.. Şimdiden Binali Bey'in “yıpranmışlığına” ilişkin fısıltılar duyulmaya başlandı bile!..

-Panik İttifakı epey sıkıntılı görünüyor!..

Hulusi Akar cepheleşmesi!..

TBMM'de Savunma Bakanı Hulusi Akar ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında yaşanan dozu yüksek gerilim ilginç bir cepheleşmeye yol açtı!..

Yandaş medya koro halinde Akar'ın arkasına yığılırken, Akar'ın eski silah arkadaşları, Ergenekon-Balyoz-Casusluk kumpas mağdurlarının tümü karşısında yer aldılar; üstelik yenilip yutulması, hazmedilmesi epey zor açıklamalarla!.. Mesela Mehmet Ali Çelebi, şöyle dedi:

–Mesele esir edilen askeri ziyaret etmek değil, askerini esir ettirmemektir. İşte siz bu vebalin komutanısınız!.. Siz beni hücreye atanların komutanısınız!..

Buraya kadar tamam da bu konuda Aydınlık ile Akit gazetelerinin aynı çizgide buluşması pek acıklı oldu!.. Hulusi Akar'ı eleştiren Ali Türkşen, diğer komutanlar ve siyasetçiler için dünkü Aydınlık gazetesinin İlker Yücel imzalı başyazısında “psikolojik savaş yapıyorlar” “İsrail-Amerikan yandaşları” türünden gerçekten “utanç verici karalamalar” yapılırken, Hulusi Akar için övgüler düzüyordu…

Aynı gün Akit isimli ceridenin manşeti ise şöyleydi:

–Akar'ın tırnağı bile olamazsınız!..

Pek yakışmışlar birbirlerine mi demeliyim bilemedim doğrusu…