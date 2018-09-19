Karma eğitim cinsel tacize yol açıyormuş!..

AKP'li Cumhurbaşkanı'na şapka çıkarmak lazım valla!..

Ortaya bir konu atıyor, muhalefeti, medyası, hukukçuları, bürokratları, iş dünyası karman çorman oluyor, başlıyorlar tartışmaya… O zaman ne oluyor peki?.. Gayet basit; tartışılmasını istemediği konuların bi güzel üstü örtülüveriyor, ardından da unutulup gidiyor!..

Tıpkı Katar Emiri'nin hibe ettiği söylenen 500 milyon dolarlık Jumbo Jet olayında olduğu gibi!.. Tam da “Ayıptır Türkiye Cumhuriyeti hibe uçak alır mı?”, “bunun içinde bit yeniği var?”, “karşılığında ne verilecek, THY olmasın?” tartışmaları alevlenmişken, Cumhurbaşkanı'nın, Soçi dönüşü uçağına aldığı “uçan gazetecilerden” biri “CHP televizyon kanalı açıyor, bu anayasaya aykırı değil mi?” şeklinde muazzam bir soru sordu. Okuyunca “vah, vah” demişim!.. Medyanın yüzde 80 küsurunun iktidar kuyruğuna dizildiği cennet vatanımızda bula bula bu soruyu bulmuştu muhterem!.. Zaten Cumhurbaşkanı da bu soruya bambaşka bir yanıt verdi:

-Onu bırak, siyasi partiler banka kuramaz. Ama şu anda CHP İş Bankası hisselerinin yüzde 28'inin sahibi. Para almıyor ama yönetimde 4 üyesi var. Bu 4 üye ne yapar, bakılması lazım. bu hisselerin Hazine'ye gitmesi lazım!..

Danışmanları yine yanlış bilgilendirmiş beyefendiyi; CHP bankaya ortak falan değil, yalnızca Atatürk'ün hisselerinin temsilcisi. Kenan Evren en güçlü olduğu zamanda bu hisseleri Hazine'ye devretmiş, CHP dava açarak kazanmış ve geri almıştı!..

Sırf bu açıklama yüzünden piyasa dalgalandı, ülkenin en sağlam ve prestijli bankasının borsadaki hisseleri yüzde 5.8 değer kaybetti, iyi mi!..

-Ancak, istenilen olmuş, gündem değişivermişti!..

Karma eğitim azgın bir dayatmaymış!..

Yalnızca “Hibe uçak” kepazeliği değil, hararetle tartışılan başka konular da arada kaynadı, gitti…

Mesela Karma eğitimin ortadan kaldırılması cingözlüğü çok tepki çekmiş, ortalık epey karışmıştı. Dün baktım, gazete demeye bile dilim varmıyor, gerici varakalardan biri, “Uzmanlardan çağrı: Azgın azınlığın dayatmalarına boyun eğilmesin” üst başlığı ile şu sürmanşeti atmıştı:

-Karma eğitim mecburiyeti kalksın!..

Başlığın altındaki abuk subuk, yalanlarla dolu, sözde uzmanların palavralarıyla bezenmiş haberde ise Türkiye'de laikçi-bağnaz kesimlerin karma eğitimde direnmesinin büyük tepki çektiği anlatılıyordu!..

Ülkenin önde gelen eğitimcileri, tercihe dayalı eğitim sisteminin fıtrata en uygun eğitim modeli olduğunu söylüyor, Batı ülkelerinin bile karma eğitimden uzaklaşma yolunda olduğunun altını çiziyorlardı!.. Hani yalan söylenir de böyle gözünüzün içine bakarak söylenmesi pek bir değişik oluyor!.. Örneğin bir tanesi tek cinsiyetli eğitimin yararlarını şöyle anlatıyordu:

-Kız ve erkeklerin ayrıştırılması sadece dini saiklerle değil, eğitim, öğretimin akademik başarısı temelinde de değerlendirilmelidir!..

Psikolog geçinen bir diğeri ise “tek cinsiyetli eğitimin” öğrencilerin psikolojisine olumlu yansıyacağını, nesillerin harcanmayacağını iddia ediyordu..

Zorla imam hatipleştirilen okullardaki akademik seviyenin ne olduğunu gayet iyi görüyoruz! Ailelerin çocuklarını bu okullara göndermemek için nasıl mücadele verdiğine de tanığız tabii!.. Soruyorum:

-Neden imam hatiplerde her türden baskıya, olmadı özendirmeye karşın hâlâ yüz binin üzerinde boşluk var?!.

Sapıklara hodri meydan: Cinsel taciz nerelerde oluyor?!

Ancak eğitimci yazar kılıklı bir muhteremin şu vahim iddiası midemi bulandırdı:

-Okullarda karma eğitim cinsel tacize yol açıyor!..

Akılları fikirleri “apış arasına” sıkışmış gerici, yobaz güruhun bu nadide temsilcisi hiç utanmadan yalan söylüyor!.. Yalnızca son birkaç yılın istatistikleri, mahkeme kayıtları ve medya haberleri bu herifin söylediklerinin tam tersini ortaya koyuyor…

İmam hatip yurtlarında, Kuran kurslarında, cemaat evlerinde tecavüze uğrayan kız ve erkek çocukların haberlerini okumaktan, izlemekten bu ülkenin namuslu, mütedeyyin insanlarına bile gına gelmedi mi?

Bu türden herif-naşeriflerin “bademleme” diye uydurdukları iğrençlikle ufacık çocuklara göz koyduğu taciz ettiği haberleri bu ülkenin önde gelen gazeteleri, televizyonları tarafından ortaya çıkarılmadı mı?..

Daha dün denilecek kadar yakın bir süre önce bir cemaat şeyhi kılıklı namussuzun, karı- koca-çocuk demeden müritlerine tecavüz ettiği mahkeme kayıtlarına işlenmedi mi?!..

Karma eğitim çocukların ana okulu ya da ilkokuldan itibaren kendisini ve karşı cinsi anladığı, arkadaş olduğu, dünyayı evrensel ölçülerde tanıdığı eğitim modelidir. Tüm çağdaş dünyanın seçtiği modeldir…

Gerici yobaz kafanın küçücük kızları eve kapatmak, dünyadan koparmak, sürüleştirmek ve sonrasında küçücük yaşta ona buna peşkeş çekilmesinin yolunu açmak için atılan dev adımdır bu eğitim modelinin kaldırılmasını sağlamak!..

Çocuklarımız ve tabii kızlarımız erkeklerle eşit okuyacak, çalışacak ülkeye katkı sunacaktır… Kendisinden bin yaş büyük, dedesi yaşındaki azgın sapıklara kurban verilmeyecektir…

-Böyle biline!..