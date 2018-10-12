Memleketimden hapishane manzaraları!..

Yeni Türkiye gerçekten müthiş…

Mesela düşünce tamamen serbest; istediğiniz gibi düşünebilir, kendi kendinize dilediğinizce tartışabilir, her sözcüğü gayet özgürce kafanızın içinde dolaştırabilirsiniz!.. Ancaaak, ikinci, üçüncü şahısları işin içine karıştırırsanız külahlar değişir, artık “hakaretten mi”, “örgüt üyesi olmadan örgüte yardım ve yataklık etmekten mi” , “örgüt propagandasından mı”, “toplumun huzurunu bozmaktan mı” artık her neyse bir bakarsınız, tel örgülerin arkasındasınız!..

Bir diğer deyişle düşünce alabildiğine serbest, dillendirmek o derece tehlikeli ve yasaktır bu güzelim memlekette… İşinizden, gidişattan, ekonomiden, iktidardan hoşlanmıyor olabilirsiniz, kime ne; kendinizle konuşup kızmanızda, dövünmenizde hiç bir sakınca yoktur: Ancak şikayetlerinizi öyle ulu orta söylerseniz, sosyal medyada yazarsanız, işte o zaman yandı gülüm keten helva!.. Mutlaka birinin, birilerinin gözüne çarpar, gönüllü ihbar mekanizmaları harekete geçiverir, hoop içeri!..

Siz bu ülkenin hapishanelerinde düşüncesini açıklama gafletinde bulunan kaç kişi var biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum! Şöyle yapalım; önce içeride tutuklu, hükümlü kaç kişi var ona bakalım:

-Yaklaşık 290 bin kişi (yazıyla iki yüz doksan bin!?

Yaklaşık diyorum çünkü devamlı artıyor! Aylar önce Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü sıfatlı muhterem zat, Meclis Bütçe Komisyonu'nda ne de güzel, modern, adeta otel formunda yeni cezaevleri yapıldığını bir bölümünün de bitmek üzere olduğunu müjdelediğinde sayı 240 bin civarındaydı mesela! MHP'nin “örtülü af” teklifinde bu aftan 150 bin civarında adli tutuklunun yararlanacağı hesaplandığına göre, FETÖ Terör Örgütü suçlamasından 50 bin kişi, PKK ve KCK'dan 5 bine yakın hükümlü ve tutuklu olduğuna göre, geriye kalanlar yani 75 bin civarında kişinin yukarıda sıraladığım nedenlerden dolayı içeride olduğunu söyleyebiliriz!.. Bunların içinde “terör”, “teröriste yataklık” suçlamasıyla yargılanan, hükümlü olanlar da var tabii..

-Unutmadan, 70 bin tutuklu ve hükümlü öğrenci hapishanede!..

200 YIL GÖRÜŞ YASAĞI!..

Tabii içeri girmekle bitmiyor her şey…

Mesela, Bolu T Tipi Cezaevi'nde bir “gizli tanık” ifadesiyle bir yıldır tutuklu olan Grup Yorum üyesi Sevcan Adıgüzel'e cezaevi idaresi tarafından verilen ceza bunun en somut örneği olarak tarihe geçti!..

Adıgüzel, gardiyanların ayakta sayım dayatmasını ve kitap sınırlamasını protesto ettiği için öyle bir ceza aldı ki okuyunca inanamadım; OHAL nedeniyle zaten bir yıldır görüşe çıkamayan 24 yaşındaki genç kadına ne ceza verildi biliyor musunuz?

-200 yıl açık görüşe çıkmama cezası!..

Kara bir şaka gibi değil mi?.. Görüşü, hakkındaki suçlama ne olursa olsun, bir insana verilebilecek en zalim ceza olduğunu düşündüm, siz ne dersiniz bilemiyorum. Sevcan'ın 19 yaşındaki kardeşi Seher Adıgüzel'de aynı gizli tanığın ifadesi nedeniyle bir yıldır Şakran Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor!..

-Yargılanmadan, iddianame hazırlanmadan 1-2 yıl yatmak artık moda biliyorsunuz!..

ÖRGÜT ÜYESİ OLMAMAKLA BİRLİKTE…

Gelelim gazeteci Seda Taşkın'a verilen 7,5 yıl hapis cezasına…

Mezopotamya Ajansı muhabiri Seda Taşkın 20 Aralık 2017'de Muş'ta gözaltına alınmış, dört gün sonra serbest bırakılmış, ancak savcının itirazı sonucu 23 Ocak 2018'de Ankara'da yeniden gözaltına alınıp sonra da tutuklanmıştı.

Muhabir taşkın hakkında Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesi 10 ay sonra kararını açıkladı; “örgüt üyesi olmadan örgüte yardım ve yataklık” suçundan 4 yıl 2 ay, “örgüt propagandası” suçundan da 3 yıl 4 ay olmak üzere toplam 7.5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca Seda Taşkın'ın tutukluluğunun temyiz süresi boyunca devamına da hükmetti!..

Seda Taşkın, tutuklu bulunduğu Sincan Kadın Cezaevi'nden SEGBİS ile bağlandığı son duruşmada gazeteci kimliği nedeniyle tutuklandığını ve yargılandığını belirterek şöyle dedi:

-Biz hukuktan kaçmıyoruz. Ama siz burada sadece beni değil, aynı anda haber alma hakkını ve habere ulaşma özgürlüğünü de yargılıyorsunuz!..

Şimdi soracaksınız; “hapisteki gazeteci sayısı kaça ulaştı?” diye… Emin olun ben hesabı şaşırdım Ayrıca büyüklerimizi dediğine göre hapiste gazeteci yok.

-Onların hepsi örgüte üye olmayan teröristler!..