Milyonerlerinle bin yaşa güzel ülkem!..

Haberi görünce nasıl mutlu oldum anlatamam…

Hani utanmasam zil takıp oynayacaktım, o kadar yani!.. Anlatınca sizin de aynı hissiyat içinde kıvranacağınıza adım gibi eminim valla…

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) raporuna göre, milli ve yerli milyoner sayımıza son 7 ayda tam 22 bin 152 kişi daha katılmış!.. Bu ne demek? Her birinin 1 milyonu olsa yaklaşık 22 bin milyon Törkiş lira demek bu da 22 milyar eder, yaşasın yani!.. Şimdi “evladım, manyak mısın sana ne el alemin parasından” diyeceksiniz… Ama zenginimiz artıyor hiç öyle denir mi?..

Gerçi, münafıklar böylesine kısa zamanda milyoner sayısının hormonlu artışının aslında halkın fena halde dibe vurması, yoksullaşması olduğunu söylüyor ancak siz onlara takmayın kafayı; bakın ne diyor AKP'li Cumhurbaşkanımız:

-Bu da geçer ya hu, güzel günler yakında!..

Yok dolar 10 lira olacakmış, yok bunlar daha iyi günlerimizmiş; kulak asmayın münafık takımına, muhterem medyanın güzide kalemleri “heyyyt, dolar 10 lira olsa kaç yazar, bizim de iman dolu göğsümüz var” diye ABD'ye gününü gösteriyor mu, gösteriyor. Onları dinleyin, huzura erin!..

-Maaşınız yüzde 60 erimiş, okul masrafı iki hatta üç katına çıkmış, ne gam!..

Toplam mevduatın yarısından fazlası milyonerlere!..

Dönelim BDDK raporuna…

Türkiye'de 1 milyonun üzerinde parası olan kaç kişi var biliyor musunuz?..

-Son rakamlarla 149 bin 121 kişi!..

Hadi yuvarlak rakam 150 bin kişi diyelim… Türkiye'nin nüfusunu 80 milyon olarak düşünürsek, geriye kalıyor 79 milyon 850 bin kişi!.. Ehh, onlar da çalışsın, çabalasın, bu yurttaşların arasına katılsın artık!..

Milyoner yurttaşların toplam serveti ne kadar diye soracak olursanız onu da yazayım:

-976 milyar 397 milyon!..

Yani ortalama mevduat milyoner başına 6 milyon 547 bin liraya geliyor; ancak kazın ayağı öyle değil tabii, 1 milyonu olan da var bunların arasında 100 milyonu, 20 milyarı, 100 milyarı olan da!..

Temmuz ayı itibarıyla bu milyoner kardeşlerimizin mevduatlarının 444 milyar 734 milyon lirası yerel para cinsi, 527 milyar 398 milyon lirası döviz hesabı, 4 milyar 264 milyon lirası ise kıymetli maden hesaplarından oluşuyor…

Boşuna hesap yapmaya filan kalkmayın, sülalece tüm yaşamınız boyunca hiç harcamadan biriktirmeye kalksanız devede tüy bile olamazsınız!.. Şimdi asıl duruma gelelim: Yurt içi mevduat son 7 ayda 221 milyar 591 milyon TL artarak 1 trilyon 801milyon TL'yi aştı. Bu artışın tam yüzde 63'ü milyonerlerin kasasına aktı… Böyle olunca ne olmuş oldu peki?

-Bankalardaki toplam mevduatın yüzde 54.2'si milyoner yurttaşlara ait olmuş oldu!..

Geriye kalan da 79 milyon 850 bin yurttaşa ait, tepe tepe biriktirsinler, amin!..

Bu kadar rakamdan başı dönen “bana ne yaa” diyen pek sayın yurttaşlara da anlayacağı dilden sesleneyim bari:

-Yakında ekmek 2 lira olacak!..

Dişli diplomat!..

AKP eski milletvekili Şaban Dişli Hollanda Büyükelçisi oldu!..

Önce bazı hatırlatmalar yapmam gerek… Dişli 2004 yılında KKTC'de yapılan Annan Planı Referandumu sırasında “Yes be annem” ci, yani Annan Planı'na “Evet” diyenleri desteklemek üzere “müstear isimle” Magosa'da bir otele yerleştiği ortaya çıktığında medyanın dikkatini çekmişti!..

Yıllar sonra bu kez, bir mega markete Silivri'de satılan arsadan 1 milyon TL civarında “komisyon” aldığı belgeleriyle ortaya konduğunda birinci sayfaları işgal etmişti!..

15 Temmuz darbe girişiminde kardeşi Tümgeneral Mehmet Dişli, darbenin mimarlarından biri olarak tutuklandı, halen yargılanıyor…

Şaban Dişli hakkında son olarak dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlanmıştı. Peki neden? AKP Sakarya İl Başkan Yardımcısı Yusuf Erturan'ı “Seni FETÖ'cü ilan ettirip, içeri attıracağım” şeklinde tehdit ettiği gerekçesiyle!.. Şaban Bey bunun üzerine AKP Genel Başkan Danışmanlığı görevinden istifa etmişti…

Bu denli “renkli” bir kişiliğe sahip Şaban Bey'in Hollanda Büyükelçisi olarak atanması Hollanda ile ilişkilerimizin yumuşamasını sağlayacakmış; ben demiyorum, Dışişleri Bakanlığı açıklaması böyle… Demek ki bizim göremediğimiz diplomatik becerilere de sahipmiş:..

-Tanrı sonumuzu hayretsin!..