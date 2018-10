Öbür dünyadan gelen uyarı: “İnsanlık yok olacak!”

Bizim “Yeni Türkiye” bildiğiniz gibi…

Gündem, İsmet İnönü'ye “Amerikancı” diye hakaret, Atatürk'ün, yalnızca Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu için kullanılması şartıyla CHP'ye miras bıraktığı “İş Bankası hisselerine el koyma” cingözlüğü, Arda isimli futbolcu eskisinin Berkay isimli şarkıcının burnunu kırması, Papaz Brunson'un (Yalaka medya artık Mr. Brunson diyo!) uçup Beyaz Saray'a konması, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın “iyi saatte olsunlara” karışması arasında gidip geliyor!..

Bana sorarsanız sayın halkımızın ilk gündem maddesi Kaşıkçı idi ama Arda onu geride bıraktı!.. Brunson ise artık eskidi, komedi şeklinde varlığını biraz daha sürdürür zannımca!.. Ancak sevgili Murat Muratoğlu'nun SÖZCÜ'deki köşesinde büyük bir isabetle belirttiği gibi bunlar yetmiyor, En büyük Türk büyüklerinin acilen yeni bir “Dış mihrak” bulması gerekiyor!..

Pekii, biz, böylesine bir bataklık içinde çırpınırken, milletin kafası “aman gerçeklerle uğraşmasın” denilerek magazinle, Cumhuriyetin kurucularıyla, ülkenin milli değeri İş Bankası'yla, Agatha Christie türü cinayet oyunlarıyla meşgul edilirken dünyada neler oluyor, 21. Yüzyıl nerelere doğru at koşturuyor acaba diye merak eden var mı, merak ediyorum!..

-Gelin kenarından, köşesinden bir göz atalım…

Sevgilim robot!..

Mesela dünyanın büyük bir merak, heyecan ve ürperti ile izlediği “yapay zeka” meselesine bakalım…

Posta gazetesi yazarı Erdal Kaplanseren “Robot devrimine az kaldı” içerikli yazısında şu soruyu sordu:

-Tamamen bir insana benzeyen robot sevgiliniz olması ve bir makineyle aynı yatakta uyuma fikri kulağınıza nasıl geliyor?!.

ilk etapta ürküntü verici geliyor, doğruyu söylemek gerekirse ancak bardağa dolu tarafından baktığınızda “hayvanların cinsel istismardan” kurtulması olarak da görülebilir!..

Fazla abartmadan baktığınızda ise evde, işte, okulda, alışverişte, sokakta robotları görmeye alışacağız!.. Ev işlerini üstüne yıkacak, alışverişi yapacak, oturup birlikte tavla oynayacağınız, her tür konuda konuşup tartışacağınız, hatta dost olacağınız, bunların karşılığında maaş ödemeyeceğiniz bir yardımcı..

–Hiç de fena değil, ne dersiniz?..

İdeal robotlar için daha 10-15 yıla ihtiyaç olduğu söylense de, şimdiden bazı hastanelerde, otellerde hatta evlerde hizmet veren robotlar satışa sunuldu bile. Örneğin PR2 isimli robot, kolay ev işlerini yapabiliyor, çamaşırları ayırıyor, yıkıyor, katlıyor. Ayrıca bakıma sahip insanlar için özel yeteneklere sahip. Ancak bu robot hizmetçinin fiyatı ne yazık ki biz sıradan insanları aşıyor:

-280 bin dolar!..

Eğer şimdi bu fiyattaysa gelecekte, hem de hiçbir isteğinize “hayır” demeyecek, sevgili bile olabilecek robotların fiyatını hayal dahi edemiyorum doğrusu!..

Bu arada erkeklerin pabucunu dama atacak bir haber de Avustralya'dan geldi…

Dr. David Molloy, yakın zamanda Çinli bilim insanlarının iki anneyle, baba olmadan yavru fareler üretmesini yorumladığı yazısında, bunu dişi farelerin birinden yumurta, diğerinden de yarı kromozomlu embriyonik kök hücre alarak başardıklarını anlattı.

İki erkek fareden yavru üretme girişiminden ise sonuç alınamadığını belirten Dr. Molloy, annesiz doğan yavruların 48 saat içinde öldüğünü anlattı…

Peki bu ne demek? Molly onu da yanıtlıyor; doğurganlık ve genetik teknolojisi sayesine aynı uygulamayı insanlar üzerinde yapmak da mümkün…

-Yani Kadınlar artık erkek spermine ihtiyaç duymadan çocuk doğurabilecek, iyi mi!..

Ancak bunun için bir 20 sene daha gerekiyor!..

“İnsanüstü ırk!..”

Buraya kadar tamam; kaygı verici yararlı ya da eğlendirici olabilecek gelişmelerden söz ettim…

Ancak Fizikçi Stephen Hawking'in ölmeden önce yazdığı bir makalede insanlığı bekleyen çok büyük bir tehlikeyi anlattığı ortaya çıktı. Bakın ne diyor Hawking:

-Zenginlerin, çocuklarının DNA'ları üzerinde yapacakları değişiklik bir “insanüstü ırk” oluşturabilir ve bu da insanlığın sonunu getirebilir!..

Bir bilimkurgu filminde izleseniz “yok artık” diyebileceğiniz bu durumu bir dahi bilim adamı söyleyince dehşete düşüyorsunuz doğal olarak!..

Hawking, bugün piyasaya çıkacak “Brief Answers to the Big Questions- Büyük Sorulara Kısa Cevaplar” kitabında bakın ne diyor:

–Bu yüzyılda insanların zeka ve saldırganlık gibi içgüdüleri değiştirmenin yolunu bulacağından eminim. Muhtemelen insanlar üzerinde genetik mühendisliği uygulamalarının yapılması karşıtı yasalar çıkarılacak. Ancak bazı insanlar hafıza, hastalıklara karşı dayanıklılık ve ömür süresi gibi insani özellikleri geliştirme hırsına karşı koyamayacak, böylece insanüstü insanlar oluşacak!..

Hawking tabii ki çok zengin ve güçlü insanlardan söz ediyor! Peki, geliştirilmemiş yani sıradan, parasız insanlar ne olacak? Soyları tükenecek tabii! Ya da kim bilir belki de yok edilecek!..

Peki Hawking bu iddialarını neye dayandırıyor? 6 yıl önce icat edilen “CrisprCas9” teknolojisine tabii!.. Bu teknoloji DNA üzerinde değişiklikler yapabiliyor.

Bilim insanları bu sayede kötü genleri çıkarıp yenilerini ekleyebiliyor… Peki ya tam tersi olursa?!..

Hawking, yıllar önce yapay zekanın insanlardan daha üstün bir noktaya ulaşabileceği ve insanlığı ortadan kaldırabileceği uyarısını da yapmıştı!..

-Bu arada, Sıla ile Ahmet Kural barışmış… Arda'nın da tutuklanması istenmiş… Bilginize yani!..