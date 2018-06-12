Tanrı kimseye “akıl fukarası” yandaş vermesin!..

Takvim isimli mevkute dün her zaman olduğu üzere AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı manşete çıkardı; doğaldır, hepsi öyle yapıyor zaten… Ancak bu defaki farklıydı; Der Spiegel dergisinin son kapağını nal gibi manşete çakan, başlığa da “Kapak oldu” sözlerini yerleştiren takvim, altını da şöyle döşedi:

–Almanya'nın etkili dergisi Der Spiegel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yeni Dünya Düzeninin 4 lideri arasında gösterdi…

Öyle ki Alman dergisi kendi ülkesinin lideri Merkel'i bile pas geçmiş, ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Cingping'in yanında Erdoğan'ın resmine yer vermiş ve derginin “Yeni dünyayı işte bu liderler kuracak” yorumunu yaptığını iddia etmişti…

Devamı pek hazin; AKP'li Cumhurbaşkanı eline ulaştırılan bu bilgiyi Kocaeli'deki mitingde seçmenle paylaşarak şöyle dedi:

-Almanların bir dergisi var, kapağına 4 resim koymuş bir tanesi de benim. Dünyayı şekillendiren liderler demiş. Elhamdülillah! bu milletin evladı olarak bu hizmeti son nefesimize kadar devam ettireceğiz…

Maalesef kazın ayağı hiç de öyle değildi!.. Takvim denilen metrukenin Almancadan, siyasetten hele gazetecilikten hiç anlamayan editör kılıklı yandaşları deyim yerindeyse “üfürmüşlerdi!” Diğer bir anlatımla, haberi kendi akıllarınca değiştirmiş, kapılandıkları makamın hoşuna gitsin diye bi güzel süslemişlerdi!..

Ama kapak nal gibi ortada duruyor, bütün dünyada da satıyordu!..

“Buyurgan – Tek Adam!”

Peki o kapakta ne diyordu? Hemen paylaşayım:

-Otokratların devrinde yaşayan insanlar!..

Otokrat ne demek peki? sözlükten okuyalım:

-Otokrasi monarşinin bir çeşidi. Tek fark, yönetim miras yoluyla değil de güya seçim yoluyla devrediliyor. Otokrat da işte böyle bir yönetimde tüm yetkileri elinde bulunduran kişi… Yani sözlük anlamıyla “Buyurgan!” Bizde de “Tek Adam” deniyor!..

Kısacası Takvim isimli mevkutenin Erdoğan'a “Başarı” diye sunduğu kapak aslında “Buyurgan, despot” liderleri anlatmak için kullanılan “Otokrat” tanımıyla piyasaya çıkmıştı!.

AKP Genel Başkanı, son haftalarda gaf üstüne gaf yapıyor, pot üstüne pot kırıyor. Bunların ne kadarı kendiliğinden oluyor, ne kadarı danışmanlarından, ne kadarı yandaş medyadan kaynaklanıyor bilemiyorum ancak yukarıdaki örnek yandaşların da ipin ucunu kaçırmış olduklarını gayet açık gösteriyor!..

Hele geçen gün yandaş takımın sayfalarına da yansıyan o fotoğraf sosyal medyada tavan yaptı… AKP'li Cumhurbaşkanı'nın katıldığı iftar yemeğinde protokol masasının etrafı bir şeritle çevrildi. Diğer masalardan epey uzakta olan ve şeritle çevrili masa internette “Mağdur mu, mağrur mu?!” mesajlarına neden oldu!..

Erdoğan zannımca bu zor durumu, eline ulaşan kötü anketleri, boş meydanları gördüğü için olsa gerek, ilk kez bir iftar programında seçmenlere seslenerek mutlaka sandığa gitmelerini istedi ve şöyle dedi:

-Allah göstermesin bir aksilik olursa o ahların, vahların, keşkelerin hiçbir faydası olmaz!..

Ehh, bu lafın üstüne de laf olmaz gari!..

Devlet Bey şikayete başladıysa durum fena!..

Cumhur İttifakı tam da seçimin eşiğinde sarsılmaya başladı!..

Özellikle İç Anadolu'daki MHP adaylarının “AKP'lilerin MHP'ye oy vermeyin” propagandası yaptığını açıklaması ve sert çıkışlar yapması ortalığı karıştırdı… Bu tartışmaların ardından sahneye Devlet Bey çıktı ve AKP'li milletvekili adaylarını epey sert sözlerle uyararak şöyle dedi:

–Kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin. MHP üzerinde oyun oynamaya kalkmayın!..

Şimdii, adayların seçim bölgelerinde didişmelerini, tartışmalarını anlarım, böyle gerginlikler olabilir diye düşünürüm. Ama iş partinin lideri tarafından hem de kamuoyuna aksettiriliyorsa ortada çok daha ciddi, çok daha vahim bir durum var demektir!.. Bahçeli işte bu son çıkışıyla kamuoyu üzerinde bu izlenimi bıraktı, ittifak ortağını açıkça şikayet etmiş oldu!..

Lider böyle yapınca ne olur sorusunun yanıtı da dün Konya'dan geldi; Kanal 42'de “Seçim Özel” programına katılan MHP adayı Celil Çalış, önce “Erdoğan seçilmese ne olur?” sorusunu sordu, ardından yanıtı da kendisi verdi:

-Bence hiçbir şey olmaz!..

Kısacası ittifak kendi adına pek de hayırlı bir yolda ilerlemiyor!.. Ülkücü camiadan sızan bilgiler, çok yakında geçmişin ünlü ülkücü başkanlarının ortalığı iyice alevlendirecek açıklamalar yapabileceğini fısıldadı önceki gün…

-Dip dalgası yüzeye çıkıyor sevgili Attila İlhan!..