Yeni Türkiye’nin çocukları!..

Biliyor musunuz, bugün Dünya Çocuk Hakları Günü…

“Hangi hakları?” diye sorduğunuzu duyar gibiyim!.. Milli eğitimin yerlerde süründüğü, gericiliğin çocukların üzerine kabus gibi çöktüğü, çocuk istismarı ve tecavüz haberlerinin her gün gazete ve televizyonlarda adeta günlük döviz verileri gibi yer aldığı, çocuk işçilerin dramlarının, ölümlerinin bir magazin haberinin yüzde biri kadar ilgi çekmediği Yeni Türkiye'de hangi haktan bahsedilebilir ki, haklısınız tabii!..

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, son yıllarda Yeni Türkiye çocuklarının yaşadığı hak kayıplarına ilişkin bir rapor hazırladı… Okurken yüreğimin sıkıştığını hissettim!.. Örneğin, Türkiye'deki çocuk işçi sayısını biliyor musunuz?

-2 milyondan fazla!..

AKP döneminde çocuk işçi oranı yüzde 20 artmış durumda!.. Üstelik 2018 yılı iktidar tarafından “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” olarak ilan edilmesine karşın, bırakın önlemeyi, daha da yaygınlaştıran yasal düzenlemeler yapıldığını anlatıyor rapor!..

Şu an çalışan 2 milyonu aşkın çocuktan, her 10 çocuğun 8'i ise kayıt dışı olarak ve tabii çok ucuza çalıştırılıyor!..

-Tam bir vahşet tablosu değil mi!..

Ama bununla da kalmıyor; son 7 yılda 340 çocuk çalışırken hayatını kaybetti!.. Çalışan çocukların yüzde 49.8'i aynı zamanda okula da giderken, yüzde 50.2'si eğitimini sürdüremiyor…

-Onlar bizim çocuklarımız, geleceğimiz!..

Tarikatların eline terk edilen çocuklarımız!..

Devam edeyim; siz de yüreğiniz yeterse okuyun…

Mesela, okul öncesi eğitime katılım oranı OECD ülkelerinde yüzde 78… Türkiye'de ne kadar dersiniz?.. Hadi çekinmeyin bir tahminde bulunun… Ben söyleyeyim o halde:

-Sadece yüzde 9!..

İlkokul çağındaki çocukların okullaşma oranı yüzde 91.18… Diğer bir anlatımla 482 bin 188 çocuk ilkokul eğitimi alamıyor… Ortaokul çağında öğrenim görenlerin okullaşma oranı ise yüzde 95.68… Ortaokul öğrenimi göremeyenlerin sayısı ise 250 bin 784… Lise öğrencilerinin durumu ise tam anlamıyla felaket; 2017 yılında okullaşma seviyesi tüm yılların en dibine vurmuş vaziyette!.. 240 bin 902 çocuk lise eğitimine katılamıyor…

Katılanların durumu çok mu iç açıcı diye soracak olursanız, değil tabii ki:

-İmam hatip lisesi sayısı 2002'de 450 iken, 2017'de 1408'e çıkmış örneğin!..

Bu iktidar döneminde özel okul sayısı 10 kat, özel okula giden öğrenci sayısı ise tam 12 kat artmış durumda!..

Pekii, yoksul aile çocuklarının durumu ne?.. Rapora göre Türkiye'de 1 milyon çocuk tarikat elinde eğitim görüyor. Giderek sayısı artan bu özel eğitim kurumlarının 3'te 1'i bir tarikata bağlı. Tarikat yurtlarında kalan öğrenci sayısı ise 214 bin!..

-Nasıl, beğendiniz mi? Türkiye'nin geleceğini görebiliyor musunuz?!.

Çocuk istismarında dünya üçüncüsüyüz!..

Gelelim en vahşi ve mide bulandıran duruma…

Türkiye, çocuklara karşı cinsel istismar, taciz ve tecavüz olaylarında dünya sıralamasında 3'üncü sıraya yerleşmiş vaziyette!.. Yılda ortalama 8 bin çocuk istismara uğruyor!.. Son 10 yılda çocuk istismar davalarındaki artış ne kadar biliyor musunuz?

-Yüzde 700!..

Bunlar da bilinenler, bulunanlar… Adalet Bakanlığı verilerine göre ceza davalarında karara bağlanan davalarda “çocuğa cinsel istismar” ile “reşit olmayanlarla cinsel ilişki” suçlarının sayısı ise son 10 yılda tam 4 kat arttı!..

Ülkemizdeki cinsel suçların nerdeyse yarısı, yüzde 46'sı çocuklara karşı işleniyor!.. Son 10 yılda 482 bin 908 kız çocuğu devletin izniyle evlendirildi!.. Son 6 yılda 142 bin 298 “çocuk anne” doğum yaptı!.. Bu çocukların büyük bölümü dini nikahla evlendirildi. Cinsel istismara yani tecavüze uğrayarak doğum yapan kız çocuklarının sayısı ise kayıtlara 15 bin 937 olarak geçti!..

Bir kez daha tekrarlayayım; bunlar bilinen kayıtlara geçen rakamlar; ya bilinmeyenler, aile içinde kalanlar, şikayete konu bile olmayanlar, sayısını tahmin etmekten bile ürküyorum!.. Tarikat yurtlarında, kuran kursu yurtlarında tacize, tecavüze uğrayan erkek çocukların durumu ise bir başka trajedi olarak önümüzde duruyor; görmek, haykırmak isteyen vicdanlar için tabii!.. Bir soruyla bitireyim:

-Sizce, bu tabloyla Türkiye'nin geleceği nedir?!.