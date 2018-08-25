Azmin zaferi

Sevgili okuyucularım,

Geçmiş bayramınızı tebrik ederek yazıma başlamak istiyorum. Sümeyye Boyacı Paralimpik Dünya ve Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya alarak göğsümüzü kabarttı. İki kolu olmamasına rağmen kızımız tüm engelleri aşarak büyük bir zafer elde etti ve büyük mücadeleler sonunda havuza adını birinci olarak yazdırdı. Biz de azmin büyük zaferi olarak alkışladığımız Sümeyye Boyacı'yı canıgönülden tebrik ediyoruz. Beşiktaşımız Avrupa'da sağlam adımlarla ilerliyor. Kartal, Sırbistan'ın önemli temsilcisi Partizan karşında mükemmel bir futbol ortaya koyarak 1-1'lik skoru sağladı ve kendi sahasında oynanacak ikinci maç için çok büyük avantaj elde etmiş oldu. Tolgay'ın siyah beyazlı takımımızın golü yedikten hemen 1 dk sonrası attığı gol adeta altın değerindeydi. 90 dk boyunca Kara Kartal büyük bir mücadele örneği göstererek tur atlama şansının yüzdesini arttırmış oldu. Benfica'ya elenen Fenerbahçe ve Avrupa'ya erken veda eden Başakşehir'den sonra Beşiktaşımızın aldığı bu skor iyi bir bayram hediyesi oldu. Bayram bitti tatilciler dönüş yoluna geçtiler. Her zaman olduğu gibi aman dikkat diyoruz. Lütfen kimse yorgun, uykusuz ve dikkatsiz araç kullanmasın diyor geçmiş Kurban Bayramınızı kutluyoruz. Sevgi ile kalın…