Çağla Şıkel iyice ekranlara ısındı

Sevgili okuyucularım,

Çağla Şıkel kuşkusuz ülkemizin en iyi kadın mankenlerindendir. Kendisi mankenlik yaptığım dönem sürekli iş yaptığımız iyi niyetli bir manken arkadaşımdır. Bakırköy'de gençlik döneminde yetişmişti. Türkiye Güzeli olduktan sonra çocukluğunda yaptığı baleyi podyumda çok iyi kullanıp ülkemizin popüler mankeni oldu. Yurtdışı seyahatlerinde bir insanı daha iyi tanrısınız derler ya, işte ben de Almanya'da kendisi ile yaptığım bir tanıtımda Çağla'yı daha iyi tandım. Çok disiplinli ve aynı zamanda hümanist bir kişiliğe sahip olduğunu gördüm. Podyumdaki çizgisini bozmadan isminin de getirdiği avantajla ekranlarda yolunu devam ettirdi. Şimdilerde FOX'ta gündüz kuşağında kadın formatında bir program yapıyor. Programın ismi ‘Çağla ile Yeni Bir Gün' ismi ve görselliği formatla birleşince sıralamadaki yerini buluyor. Tabii ki İsmail Küçükkaya'dan aldığı izlenme payı avantajı bir yerde müthiş şansı oluyor. Ancak Müge Anlı gibi de reyting rekortmeni programcı karşısında olmayı da bir şanssızlık diye adlandıralım. Sonuçta bir artı bir, iki ederden yola çıkarsak, Çağla ekranda da görevini yapıyor. Çizdiği doğru hayat felsefesine bence destek her zaman gelir. Reyting sıralamasında iyi bir yerde olan Çağla'yı ben de köşemden kutluyorum. Star TV'de yayınlanan ‘Avlu' dizisi reyting istikrarını devam ettirerek yoluna devam ediyor. Perşembe akşamları arkasına özel bir kitle aldı. Bence böyle de gider. Son olarak Star TV'de birkaç hafta önce başlayan Nergis Kumbasar'ın sunduğu programdan bahsetmek istiyorum. Her gün gündüz kuşağında sempatik tavırları neşe dolu yüzü ile ‘Nergis Zamanı' ivmesine devam ediyor. Sevgi ile kalın..