Cenk Tosun olmayınca

Sevgili okuyucularım,

Ankara'da yaşanan tren kazası yüreklerimizi dağladı. Kazada 9 insanımız hayatını kaybederken 80'nin üstünde yaralımız var. Bu elim trafik kazasında hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. TV dünyasında ise CNN Türk'ten ayrılan Ebru Baki, Habertürk'te programlarına devam ediyor. Hafta içi her sabah ekonomideki gelişmeleri ve güncel haberleri derleyip toplayan konukları ile masaya yatıran Ebru Baki tecrübesi ile kendini izlettirmeye devam ediyor. Pazartesi akşamları Show TV'de ‘Çukur', Star TV'de ise ‘Söz' dizisinin zirvedeki reyting çekişmesi devam ediyor. Her iki dizi seyirci kitleleri ve akıcı senaryo anlayışları ile yollarına devam ediyor. Nergis Kumbasar'ın sunduğu ‘Nergis Zamanı' Star TV'de gündüz kuşağında hafta içi her gün saat 12.45'te izleyici ile buluşuyor. Program gerçekten çok keyifli ve sevimli. Nergis Kumbasar sempatik ve sevecen tavırları ile ekran başındaki izleyiciye hoşça vakit geçirtiyor. Malmö'ye kendi sahasında 1-0 yenilen Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne grup maçlarında veda etti. Böylelikle siyah beyaza gönül vermiş taraftarların hayal ettiği ve istediği Avrupa başarısı yine hüsranla bitmiş oldu. Ülkemizin en iyi futbolcusu Cenk Tosun'la inanılmazları başaran Kara Kartal, Cenk'i sattığı günden bu yana başarı grafiğindeki düşüşünü sürdürüyor. Sevgi ile kalın.…