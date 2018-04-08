Hülya Avşar’dan müthiş bir ‘Selfi’

Sevgili okuyucularım,

35 yıldır zirveden inmeyen Avşar kızı yine yaptı yapacağını ve müthiş bir filme imza attı. ‘Selfi' adlı film 27 Nisan'da sinemalarda olacak. Avşar, filmin senaryosunu kendi yazdı, yönetti ve oynadı. Hülya Avşar gibi azimli ve çalışkan bir oyuncu tanımadım. Aslında Avşar, Selfi'de çok şey anlatıyor. Bazen bin oyuncu kullanır anlatırsınız, bazen böyle tek oyuncu. Hülya 10 Ekim doğumlu ben de 7 Ekim. Biz Teraziler denge burcu olduğumuz kadar, anlatmak istediğimiz doğruları da muhakkak dobra bir şekilde anlatırız.

İç dünyanıza ışık tutacak

Hülya Avşar'ın imzasını taşıyan bu film çok önemli. Herkesin iç dünyasını ilgilendiren bir senaryosu var. İnsanların bu filmi izledikten sonra bir takım şeyler alacağını düşünüyorum. Filmin afişinde ise çok önemli bir mesaj var. Hülya diyor ki “Ben yaşımı ve vücudumu asla saklamıyorum. Tamamen şeffafım. Doğruların olduğu filmin kapağı da böyle olur.” Sinemaseverler için özel bir inisiyatif yaratacağına inandığım bu filmi izlemek için sabırsızlanıyorum. Gerçek sanatçılar hep doğal ve şeffaftır çünkü özgüvenleri yüksektir. Hülya Avşar'ın bu filmini bayanların da pür dikkat izlemeleri lazım. Çünkü ‘Selfi'de çok anlamlı bir konu var. Kamera açılarından tutun da ışığına kadar Hülya bu işi üstlendi. Majör bir film yaptı. Tavsiyem mutlaka izleyin! Sevgi ile kalın…