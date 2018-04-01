Küçükkaya sabah haberlerinin prensi

Sevgili okuyucularım,

İsmail Küçükkaya her sabah 07.00'de sunduğu sabah haberleriyle reyting rekorları kırmaya devam ediyor. İsmail Küçükkaya gazetelerde çok önemli yöneticilikler yapmış, gazetecilik mesleğinin mutfağından gelmiş bir isim. Hakikaten milyonlarca kitleyi arkasına aldığını, reyting karnesindeki çok başarılı sonuçlarla gösteriyor. Geçtiğimiz perşembe sabahı bültenini pür dikkat izlerken saygılı dozdaki eleştirilerini ve sevecen tavırlarını daha iyi görmüş oldum.

Ünlü tiyatrocu Genco Erkal'ın gecesine katılan İsmail Küçükkaya'nın, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen gencin anneannesini İsmail ile konuşturmasının anlamlı olduğu kadar, sabah İsmail'in bu konuyu yayında dile getirmesi de bir o kadar önemliydi. Yani İsmail'i yediden yetmişe herkesin izlediği aşikar. Pozitif enerjisiyle İsmail müthiş bir çaba göstererek bu başarıyı yakaladı. Bazı önemli konuları pilot kameraya gidip birebir vurgu yapıp anlatması, anlattığı konunun daha iyi anlaşılabilirliğini böylelikle sağlıyor. Biz kendisini canı yürekten kutluyoruz

Rotamızı Şevval Sam'ın başrolünde oynadığı ‘Yasak Elma'ya çeviriyoruz. İlk bölümüne göre dizi, geçen haftadan daha iyi reyting alarak dördüncü sıraya yerleşti. Gerçi pazartesi günleri ‘Çukur' ve ‘Söz' zirvenin en önemi iki dizisi; ‘Yasak Elma'nın işi gerçekten çok zor.

Biraz da futbola dönelim! Son günlerin flaş futbolcusu Yusuf Yazıcı Trabzonspor'un adeta gözbebeği… Müthiş yetenekli, genç futbolcu oynadığı harika futbolla göz dolduruyor. Özellikle ekran görselliğini daha zengin kılan fiziği ve adeta dizi oyuncuları kadar yakışıklı olması genç futbolcu kardeşimizin fiyatının artmasına sebep olan özellikleri olarak düşünüyorum. NTV'nin çok başarılı haber spikeri Burcu Kaya iyi reytinglerine devam ediyor. Ekran haber sunma inisiyatifini çok iyi kullanan ve uzun yıllardır ekranda olmanın tecrübesini çok net bir şekilde her sabah gösteriyor. Aynı zamanda hocalık yapıp öğrenci yetiştiren Burcu Kaya ödülleri toplamaya devam ediyor.

Sevgi ile kalın…