Mesut Yar sezona çok iyi başladı

Sevgili okuyucularım,

25 yıldır ekranlarda haber programı yapan Mesut Yar 2018-2019 sezonuna Star TV'de her sabah 07.00-09.30 saatleri arası ‘Bugün' adlı programı ile çok iyi başladı. Aşağı yukarı 50 haber yapan usta televizyoncu bizleri işe gitmeden önce güne hazırlıyor. Hava durumu ile başlayan maratonda ekonomi ve güncel konularda yaptığı önemli ve özel haberlerle o gün neler yaşayacağımızın ilk habercisi oluyor. Mesut Yar sezona çok iyi reytinglerle başlayıp kendine bravo dedirtiyor. Aşağı yukarı her kadın kuşağı programında kendisine sıkça rastladığımız ünlü Uzman Psikolog Yeşim Akıncı'yı da bu son ünlü isimlerin şiddet içeren hareketlerinden dolayı yazmak istedim. İlk önce Arda Turan ve Berkay olayı sonrada sanatçı Sıla'ya büyük şiddet uygulayan Ahmet Kural'ın rezilliğini Esra Erol'un programında her gün izlediğimiz Yeşim Akıncı'ya sordum. “Neler Oluyor?”! Son günlerde ünlülerin topluma kötü örnek hareketlerini analiz eden Akıncı'da konunun çocukluktan kaynaklanan psikolojik rahatsızlık olduğunu ve bu travma ile ilgili başa çıkamayan yetişkinin ilişkilerinde şiddet uygulayacağını vurguladı…