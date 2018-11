Sevgili okuyucularım,

İnsanların arasında barış olması dileği ile Adalet Bakanlığı yetkilileri tartışıp kavga edenleri, arabuluculuk yapmak ve uzlaştırmak etkinliklerinin üstünde çalışmalar yapıyorlar. Bu hafta bu örnek davranışı ilk uygulayan dizi Birol Güven'in yapımcılığında olan ‘Çocuklar Duymasın' oldu. Böylelikle dizinin bu davranışının herkese de iyi bir örnek olacağını düşünüyorum. Hakikaten öfke, kin, nefret, insanın dünyada en sevimsiz duygularıdır. Misafir olduğumuz bu dünyada tartışmadan, kavgadan uzak olmak en büyük erdemlerdendir. Merhum duayen sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını anlatan ‘Müslüm' filmi vizyona girdiğinden bu yana 4.5 milyon insanımızın izlediğini okuyorum. Gerçekten film sektörü için rekor bir rakam. Zaten Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'nın sunduğu 2. Sayfa'ya bağlanan filmin yapımcısı hasılatına kadar her şeyi anlattı. Programın konuğu olan merhum Müslüm Baba'yı oynayan filmin başrol oyuncusu Şahin Kendirci de sadece 30 Bin TL aldığını ifade etti. Müslüm Gürses'in 30 yıllık hayat arkadaşı canı her şeyi Muhterem Nur da başka bir aracı yapımcı vasıtasıyla 300 Bin TL'lik bir anlaşma yaptığını söylüyor. Buraya kadar her şeyi çok iyi anladım. Tek anlamadığım bu ülkede milyonlarca insanın ‘Baba' dediği büyük usta sanatçının hayatı filme alınıyor. Oyuncu 30 Bin TL'ye oynuyor. Canından çok sevdiği hayat arkadaşı da tüm yetkileriyle 300 Bin TL'ye veriyor. Ah Müslüm Baba ah! Son seslendirdiğin ‘Affet' adlı parçanda o ara nağmede onun için yıllardır donup duruyorum. Ve de senin de çok sevdiğin ve her zamanki gibi harika okuduğun ‘Kaç Kadeh Kırıldı' söz yazarını gidip Bursa'da buluyorum. Artık sana inanacaklardır. Çünkü filmin hasılatı yurtdışı ile birlikte 100 Trilyonu bulacak. Nur içinde yat büyük usta…