Nefes Nefes’e zirvede

Sevgili okuyucularım,

Ordu'daki sel felaketi hepimizi çok üzdü. Onlarca köprü yıkıldı. Tecrübeli belediye başkanı Enver Yılmaz'ın anında gerekli müdaheleleri ile daha büyük faciaların önüne geçildi. Enver Yılmaz'ın talimatı ile köprüleri kapatıldı. Onlarca aracın köprülerin yıkılması ile birlikte aşağı düşmesi önlendi. Resmen felaketin eşiğinden dönüldü. Selde yaralanan vatandaşlarımıza ve sel felaketini Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan herkese çok geçmiş olsun. Pelin Çift için Türk televizyonlarının bence en başarılı ekranı dolduran sunucularından diyebilirim. Diriliş Ertuğrul'un hemen ardından yaptığı açık oturum programları ile bir hayli dikkatleri üstünde toplayan Pelin Çift aynı zamanda TRT'nin ekran yüzü olmaya devam ediyor. Star TV'de çarşamba akşamları ‘Nefes Nefese' hızlı girip zirveye oturdu. Deneyimli oyuncu Uğur Yücel'in başrolünde oynadığı ‘Nefes Nefese” dizisinde ayrıca Şükrü Özyıldız ve Melisa Şenolsun iyi bir oyunculuk performansı gösteriyorlar. Dizinin başrollerinde oynayan her iki oyuncu Nefes Nefese'de bir hayli iyi konuşulacaklardır. Star TV yaz sezonuna ‘Erkenci Kuş' ve ‘Nefes Nefese' ile zirveye yerleşti. Temmuz ayını birinci bitiren Star TV'de ağustos ayında da birinciliğini sürdürüyor. Sevgi ile kalın…