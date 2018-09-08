Ödül almak onur veriyor

Datça Amfi Tiyatro'da 2'ncisi düzenlenen Datça Altın Badem Ödülleri sahiplerini buldu. Yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığım ‘Vahe ile Evdeki Mutluluk' programı ile yılın programı ödülünü aldığımız gecede, yılın rock sanatçısı ödülü yılların tecrübeli ismi besteci ve sanatçı Ali Altay kardeşimize verildi. Yılın sanatçısı da Aleyna Tilki oldu. Oyunculuk dalında küçük Zühal ödül alırken, onur ödülleri içerisinde ‘Mavi Boncuk' filmine giden ödül çok anlamlıydı. Gecede beste yazarlığı konusunda 1500 şiiri bulunan büyük üstat şair Ahmet Selçuk İlkan da onur ödülü aldı ve sahnedeki şovu büyük alkış aldı. ‘Kanal D Magazin' hafta içi en iyi magazin seçilirken ödülünü haber müdürü Asiye Acar aldı. Yine magazin kategorisinden en iyi hafta sonu magazin ödülü ‘Pazar Sürprizi'ne gitti.

Ödülü haber müdürü Ömür Sabuncuoğlu aldı. Yılın uluslararası başarı ödülü Dj Fatih Boğalar'a verildi. Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve Datçalılar tarafından ödül törenine yoğun bir ilgi vardı. Magazinin değerli ismi Salih Keçeci de sahibi olduğu Quality Dergisi ile ödül alırken, komite başkanı Saygın Kurt ve magazinin tecrübeli ismi Oktay İnci'nin gayretleri ile çok güzel geçen organizasyonda programımızın 21'inci yılında alınan bu ödüller bizlere büyük onur veriyor. Bize oy veren herkese sonsuz teşekkürler…