Rusya’yı yenip gelelim

Sevgili okuyucularım, milli takımımız perşembe akşamı Rize'de oynadığı Bosna Hersek maçından gol çıkaramadı. Millilerimiz maç boyunca en az 10 net pozisyonu kaçırdı. İyi oyunu maalesef golle süsleyemeyince hazırlık maçından golsüz ayrıldı. Rize tribünleri ilk kez bir milli maçı Rize'de izleyebildiler. Milli maçların ülkemiz genelinde oynanmasını çok başarılı bir karar olarak değerlendiriyorum. Millilerimiz için çok önem taşıyan pazar günkü Rusya deplasmanı bir hayli zorlu geçecek. İnşallah ulusal takımımız 3 puanla döner ve bizlere büyük mutluluk yaşatır.

Milli maç nedeniyle bu hafta ligde maç olmayacak. Haftaya ligin lideri Galatasaray sezona sıkıntılı başlayan Bursaspor'la karşılaşacak. Bursa son lig maçında Ankaragücü'nü 1-0 skorla geçip 3 puan alarak nefeslenmişti. Onun için Galatasaray maçı büyük önem taşıyor. Bu yıl hem Avrupa'da hem de ligde inanılmaz kötü sonuçlar alan Fenerbahçe ise puan cetvelinde bulunduğu alt yerlerden kurtulmak için 3 puan arayışlarını, Sivas deplasmanında sürdürecek. Sarı lacivertli ekip son olarak ligin güçlü takımı ve şu anda ikinci sırada olan Başakşehir'le son maçında 0-0 berabere kalıp puanları paylaşmışlardı. Bu yıl çetin lig mücadelesinde bütün takımlar zorlu haftalar yaşıyorlar.

‘Erkenci Kuş' Star TV'de cumartesi akşamları yaz sezonundaki başarısını göstererek birinciliklerine devam ederken, cuma akşamlarında zirveyi bırakmayan bir başka dizi ‘İstanbullu Gelin' oluyor. Yıllardır Özcan Deniz başrolündeki oyunu ve büyük performansı ile takdir topluyor. Sevgi ile kalın…