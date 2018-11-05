Basılı yayınlar

Ekonomik koşulların güçlüğüne, kâğıt sağlamanın sorunlarına karşın yayın dünyamız olabildiğince canlı. Önümüzdeki aylarda kimi sıkıntılar yaşanabilir mi, kestirmek kolay değil. Ancak, bu yazımızla kitap, dergi, gazete yayınına ilişkin okurlarımıza sunumumuza son veriyoruz. SÖZCÜ Gazetesi'nin kitap ekinin giderek daha doyurucu duruma gelmesi karşısında ayrı bir köşe yazısını artık gerekli görmüyoruz. Kitaplardan hiç söz etmeyecek değiliz. Fakat konunun daha düzenli yürütülmesi için kitap ekinde buluşmayı daha yararlı ve daha uygun buluyoruz. Yayınlarını gönderenlere teşekkür edip başarılar dileyerek yazımızı bitiriyor, son gönderilenleri bilgiye sunuyoruz:

KİTAPLAR

Önceki milletvekillerinden eğitimci Mustafa GAZALCI'nın aramızdan ayrılan 76 seçkin Türk insanına ilişkin değerlendirmelerini içeren “Aydınlık Yüzler-Portreler” adlı kitabı Öğretmen Dünyası yayını.

adlı kitabı Öğretmen Dünyası yayını. Cevat ÇAPAN'ın “Hapis İle Kapış Havana'da” adlı kitabı Semih POROY'un resimleriyle HEP Kitap yayını.

adlı kitabı Semih POROY'un resimleriyle HEP Kitap yayını. Emekli Korgeneral eski Özel Kuvvetler Komutanı ve 24. Dönem MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan'ın Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ve Büyük İsrail Projesi'ni (BOP) anlatan “Ruh İkizleri” adlı kitabı BİLGİ Yayınevi'nin ürünü.

adlı kitabı BİLGİ Yayınevi'nin ürünü. M. Hakan ÖZÇELİK ve Mustafa GÜNEŞ'in “Kul kılıcı altından geçmeden, Hanedan-ı Ali Osman tahtına oturulamaz” tanımı yaptıkları “Bir 27 Mayıs Tahlili Silahlı Kuvvetler Birliği 1960-1963” adlı kitap SOKAK Yayın Grubun ürünü.

adlı kitap SOKAK Yayın Grubun ürünü. Ali Rıza BEKTAŞ'ın 73 ozanın anlatımlarını içeren “Ozanların Kaleminden Mahzuni Şerif” adlı kitabı kişisel yayını.

adlı kitabı kişisel yayını. Genç şairlerden Övünç Ezgi YILMAZ'ın “Sevdan Çekiyor Beni” şiir kitabı SOKAK Yayınları ürünü.

şiir kitabı SOKAK Yayınları ürünü. Doğu KARAOĞUZ'un “Efsane Madenci Süleyman Sırrı” adlı kitabı Çaycuma Belediyesi yayını.

*Selçuk AYBER'in “Annemi Gördünüz mü? Yaşamın İçinden Hikâyeler II” adlı kitabı UYUM Yayınları'nın ürünü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin “İzmir'in Adalet Savaşı-Kumpas” adlı kitabı Hasan Tahsin KOÇAŞ yayıma hazırlamış.

adlı kitabı Hasan Tahsin KOÇAŞ yayıma hazırlamış. Prof. Dr. Levent SEÇER' in 11 yazısından oluşan “Gülümseyen Bebek” adlı kitabı BARIŞ Kitap ürünü.

*Prof. Dr. Vural Fuat SAVAŞ'ın “Cumhuriyetin İlânı ve Karşıtları-1920/l926” adlı kitabı EFİL Yayınevi ürünü.

Emekli diplomat Doç. Dr. Hüner TUNCER' in 31. kitabı “Trablusgarp ve Balkan Savaşları, 1911-1913” TARİHÇİ Kitabevi yayını.

TARİHÇİ Kitabevi yayını. Dil Derneği Başkanı Sevgi ÖZEL'in “Türkiye Türkçesi-Temel Dilbilgisi” adlı kitabı ilgi çeken önsözü ve dolgun içeriğiyle Dil Derneği yayını.

adlı kitabı ilgi çeken önsözü ve dolgun içeriğiyle Dil Derneği yayını. Şair Ahmet ÖZER'in Yıldız Cıbıroğlu'nun resimlediği “Çocuklar Varken” adlı öykü kitabı KIYI Yayını. Mustafa Delioğlu'nun resimlediği “Kardeş Yağmurlar” adlı 43 çocuk şiirinden oluşan kitabı USAR Yayıncılık ürünü.

adlı öykü kitabı KIYI Yayını. Mustafa Delioğlu'nun resimlediği adlı 43 çocuk şiirinden oluşan kitabı USAR Yayıncılık ürünü. Hatice Sönmez KAYA'nın 27 öyküden oluşan “ÜŞÜ” adlı öykü kitabı KANGURU Yayınları'nın, 20 öyküden oluşan “Gün Gülü” adlı kitabı da TELGRAFHANE Yayınları ürünü.

adlı öykü kitabı KANGURU Yayınları'nın, 20 öyküden oluşan adlı kitabı da TELGRAFHANE Yayınları ürünü. Dr. Faruk GÜÇLÜ'nün “Türk ve Dünya Edebiyatında İntiharlar-Şair ve Yazar İntiharları” adlı geniş inceleme ve araştırma kitabı ÜRÜN Yayınları'nın ürünü.

adlı geniş inceleme ve araştırma kitabı ÜRÜN Yayınları'nın ürünü. Önceki Yüksek Seçim Kurulu başkanlarından emekli Yargıtay üyesi Ali EM'in açıklamaları, anıları ve makaleleri içeren “Donanımlı ve Sorumlu İnsan-Hâkim” adlı 8. kitabı kişisel yayını.

adlı 8. kitabı kişisel yayını. Prof. Dr. Ahmet YAYCIOĞLU'nun 1991'de yayımlanan “Zor Günlerde Düşündüklerim ve Söylediklerim” adlı kitabı kişisel yayını güncelliğini koruyan konular ve sorunlarla ellerimizde.

adlı kitabı kişisel yayını güncelliğini koruyan konular ve sorunlarla ellerimizde. Prof. Dr. Ali DEMİRSOY'un onlarca kitabının en yenisi “Ustaca Yaşam-Evrimin Işığında İnsana Öğütler” adlı kitabı ASİ Kitap yayını.

adlı kitabı ASİ Kitap yayını. Cemil BAYDAR'ın 117 şiirini içeren “Benim Sevdam Uçurumun Kenarı” adlı kitabı

DOSTLUK Yayınları ürünü.

adlı kitabı DOSTLUK Yayınları ürünü. Öner YAĞCI'nın tarihin en insanlık dışı olaylarından olan Nazi toplama kamplarını anlattığı “Nazi Kampları- İnsanlık Vicdanını Kaybederken” kitabı AKILÇELEN Kitaplar yayını.

kitabı AKILÇELEN Kitaplar yayını. Yahya DİRİCAN'ın “Benim Adım Karanfil” adlı şiir kitabı DÖRTLÜK Yayınları'nın yeni ürünü.

DERGİLER

Sahibinin Zeki AFACAN, genel yayın yönetmeninin Ertuğrul ÖZÜAYDIN olduğu “PATİKA” adlı üç aylık kültür, sanat ve edebiyat dergisinin Temmuz-Eylûl 2018, 102. sayısı dolgun içerikle yayımlandı.

adlı üç aylık kültür, sanat ve edebiyat dergisinin Temmuz-Eylûl 2018, 102. sayısı dolgun içerikle yayımlandı. Devrek'te yayımlanan ŞEHİR dergisinin zengin içerikli Ekim 2018 sayısı okuyucularına ulaştı.

Millî Çözüm dergisinin Ekim-Kasım 2018, 181.ve 182. sayısı ilgi çeken yazılarla yayımlandı.

Marine Deal News adlı deniz ve ekonomi dergisinin Ekim 2018, 130. sayısı renkli sayfalarıyla yayımlandı.

SEÇKİN Yayınevi'nin hukuk dalındaki yayını “TERAZİ” dergisi doyurucu içeriğiyle Ekim 2018 sayısıyla izleyenleriyle buluştu.

dergisi doyurucu içeriğiyle Ekim 2018 sayısıyla izleyenleriyle buluştu. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nün aylık “BÜLTEN” dergisinin Ekim 2018 sayısı yayımlandı.

dergisinin Ekim 2018 sayısı yayımlandı. Aylık kültür ve sanat dergisi “Gönül Eri” nin Temmuz-Ağustos 2018, 16. sayısı çıktı.

nin Temmuz-Ağustos 2018, 16. sayısı çıktı. MESA Mesken Sanayii A.Ş.'nin adını taşıyan renkli dergisi okurlarının eline geçti.

Prof. Dr. Nizamettin KOÇ'a yaraşır olduğu, geniş yeri ayıran “Öğretmen Dünyası” dergisinin Ağustos 2018, 464. sayısı yararlı yazılarla dolu.

dergisinin Ağustos 2018, 464. sayısı yararlı yazılarla dolu. Editörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Güner Koç AYTEKİN'in yaptığı Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nin 2018 yılı 3. sayısı Türkçe ve İngilizce olarak ilgi çeken yazılarla yayımlandı.

Eğitim/ sizsiniz özgür öykü ve şiirlerden oluşan aylık YAZIN dergisinin Ekim 2018 sayısı Özgür Sanatçılar Derneği'nden alınabilir.

GAZETELER