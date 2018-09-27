Gerçek dostlar

Toplumsal yaşamda en etkin yakınlık dostluktur. Sık sık yinelediğim “Ne altın gemi, ne gümüş gemi. Dost gemisi!” sözü, gerçek bir yakınlığın, güç verici bir bağın dostluk olduğunu anlatmaktadır. Siyasal bozuklukların ve çıkar güdülerinin giderek egemen olduğu ortamda insanlık değerlerinin uğradığı yitime karşın kitapların, dergi ve gazetelerin karşılıksız yakınlığı, içimizi ısıtan, belleğimizi ışıtan özelliğiyle seçkinliğini sürdürmektedir. Sessiz dostlarımız olan yayınların yenilerini, yazanlara ve gönderenlere teşekkür edip kendilerini kutlayarak bilgiye sunuyorum:

KİTAPLAR

Zeki BÜYÜKTANIR'ın “Madımak Çığlığı-Sivas” adlı anı romanının 4. basımı CAN Yayınları'nın 277. kitabı olarak çıktı.

adlı anı romanının 4. basımı CAN Yayınları'nın 277. kitabı olarak çıktı. Ayşe Seyla ERTEM'in “R'leri Söyleyemeyen Çocuk- Bir Öğretmenin Anıları” adlı kitabı BİZİM Kitaplar'ın yayını.

adlı kitabı BİZİM Kitaplar'ın yayını. Dirk KURBJUWEIT'in Angst adlı kitabını Almancadan “KORKU” adıyla Türkçeye çeviren Regaip MİNARECİ, yayımlayan da HEP Kitap.

adıyla Türkçeye çeviren Regaip MİNARECİ, yayımlayan da HEP Kitap. Cevat OK'un 53 şiirinden oluşan “Yaşamın Rosetta Taşı Yok” adlı kitabı ARTSHOP Yayınları'nın ürünü.

adlı kitabı ARTSHOP Yayınları'nın ürünü. Nejat BALCI'nın sevgi, mutluluk ve aşka ilişkin 130 şiirinden oluşan “Meleğim” adlı kitabı kişisel yayını.

adlı kitabı kişisel yayını. Bülent BAŞISARIKLI'nın “Sol ve PKK” adlı, ayrıntılı inceleme kitabı YAYIN B ürünü.

adlı, ayrıntılı inceleme kitabı YAYIN B ürünü. Cem KARAKILIÇ'la Mustafa MÜJDECİ'nin ortak yapıtı “Miralay Lütfi Müfit Özdeş” adlı kitap, BERİKAN Yayınevi ürünü.

adlı kitap, BERİKAN Yayınevi ürünü. H. Cazim GÜRBÜZ'ün “Tanış Ünlüler-Anılar, Gizdökümleri” adlı 17. kitabı BERFİN Yayınları'nın ürünü.

adlı 17. kitabı BERFİN Yayınları'nın ürünü. Franz Carl ENDRES'in kitabının “Demir Haç Altında 1914-1918, Dünya Savaşında Osmanlı ve Filistin” adıyla Güray BELEN'in dilimize çevirisi PUSLU Yayıncılık ürünü.

adıyla Güray BELEN'in dilimize çevirisi PUSLU Yayıncılık ürünü. Jane ROBİNS'in kitabını İngilizceden “Beyaz Bedenler” adıyla Engin SÜREN'in dilimize çevirisi HEP Kitap ürünü.

adıyla Engin SÜREN'in dilimize çevirisi HEP Kitap ürünü. Başbakanlık önceki Müsteşarlarından Yaşar YAZICIOĞLU'nun “Her Yönüyle Lozan Barış Antlaşması” adlı, ayrıntılı araştırma-inceleme kitabı KRİPTO Kitaplar yayını.

adlı, ayrıntılı araştırma-inceleme kitabı KRİPTO Kitaplar yayını. Yük. Müh. Mehmet Ârif DEMİRER'in 56.kitabı “Atatürk'ü Sevmeyenlerden Siyah Lekeler ve Biz” adını taşıyor (3.baskı). Yeni iki kitabının çalışmalarını sürdüren Demirer'in “Kemalist-Demokrat Türkiye Dergisi” nin Eylül 2018 sayısı da yayımlandı.

adını taşıyor (3.baskı). Yeni iki kitabının çalışmalarını sürdüren Demirer'in nin Eylül 2018 sayısı da yayımlandı. Metin HARA'nın “İyiliğin Hareket Hali” ve “İyiliğin Bilim Hali” kitaplarının yeni baskıları DESTEK Yayınları'nın ürünleri. Katkıda bulunanlar kitabın içinde çizelge durumunda belirtilmiştir.

DERGİLER

İstanbul Barosu Dergisi'nin Ağustos 2018, 4. sayısı çıktı.

SEÇKİN Yayınevi'nin (Ank.) TERAZİ adlı hukuk dergisinin Ağustos 2018, 144. sayısı yayımlandı.

Türkiye Barolar Birliği Dergisi'nin Eylül-Ekim 2018, 138. sayısı dolgun içerikle yayımlandı.

SİNEDEBİYAT adlı, iki aylık şiir ve edebiyat dergisinin Temmuz-Ağustos 2018 sayısı Kahramanmaraş'ta yayımlandı.

Baro Birlik adlı Türkiye Barolar Birliği dergisinin Nisan-Haziran 2018, 34. sayısı çıktı.

Türksolu dergisinin 562. sayısı yayımlandı (İst.).

Millî Çözüm dergisinin Ağustos 2018, 179. sayısı ve Eylül 2018, 180. sayısı yayımlandı (İst.).

Şehir adlı kültür ve sanat dergisinin 119. sayısı Zonguldak-DEVREK' te yayımlandı.

Bütün Dünya dergisinin 2018, 8.sayısı yayımlandı (İst.).

ECE adlı kültür, sanat dergisinin 198. sayısı çıktı (SALİHLİ).

Dr. Yahya LÂLELİ'nin editörlüğünü yaptığı “DÜZEN” adlı bültenin Ağustos 2018, 83.sayısı yararlı içeriğiyle Düzen Sağlık Grubu'nun yayını.

adlı bültenin Ağustos 2018, 83.sayısı yararlı içeriğiyle Düzen Sağlık Grubu'nun yayını. BÜLTEN adlı Ankara Üniversitesi dergisinin 220. sayısı yayımlandı.

Şehir dergisinin Eylül 2018, 120. sayısı yayımlandı (DEVREK).

Başkent Otomobilciler Derneği'nin çıkardığı OTONOMİ dergisinin Eylül, Ekim 2018, 15. sayısı yayımlandı (Ank.)

GAZETELER