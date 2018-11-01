Görkemli bir kutlama

Kutsal ve örnek bir ATATÜRK mirası olan cumhuriyetimiz, yüreğimiz ülkemizin her yerinde coşkuyla kutlandı. Bu yıl izlemekle mutlu olduğumuz etkinlikler, dinlemek ve okumakla gönendiğimiz konuşmalar ve yazılar geleceğe ilişkin umutlarımıza dokundu, güçlendirdi. Değerbilmez kimilerinin olumsuz yaklaşımlarına, unutturma çabalarına ve karalayıp suçlama oyunlarına karşı özellikle gençlerimizin ders sayılacak yanıtları, içtenlikli tutum ve davranışları güçlü birer dayanak olarak yansıdı.

Cumhuriyet, her şeyden önce insan, yurttaş ve ulus olmanın düzenidir, yönetimidir. Yurttaşlık bilincinin ve ulusal egemenlik olgusunun yaşam kanıtıdır. Bağımsızlığın bayrağı, özgürlüğün odağıdır. Ayyıldızla birlikte güneşe koşudur. En büyük Türk Devrimi'dir, en değerli ATATÜRK anıtıdır.

Anlamını ve değerini bilenlerin sonsuza değin yaşatacakları bir insanlık, uygarlık, çağdaşlık, özgürlük ve bilim ocağıdır. Ümmetçiliğe karşı duruşuyla tüm yurttaşlarımız için bir hukuk güvencesidir. Yozlaştırma, niteliklerinden ve amacından uzaklaştırma düzenbazlıklarının sürdüğü günümüzde özellikle kurucularına karşı olumsuz, yakışıksız tutum ve davranışlarla çirkin sözler, kimi devlet birimlerinin resmî internet sitelerinde saldırılar düşüklüğün ve sapkınlığın ne durumlara geldiğini göstermektedir. Yolların kamyonlarla kapatılma çirkinliği çok kınandı.

Ne yapılırsa yapılsın CUMHURİYETİMİZE, kurucusu ATATÜRK ve değerli arkadaşlarına olan sevgimiz, saygımız, bağlılığımız, inancımız asla sarsılmayacak, kötülere ve kötülüklere karşı direncimiz daha çok artacaktır. Siyasal oyunlara, karalama ve saltanata dönüştürme çabalarına asla geçit verilmeyecek, geçerlik tanınmayacaktır. Türk Ulusu'nun Atatürk'e ve emanetlerine bağlılığını kimse bozamayacaktır.

1932'de kurulan ve kamu yararına dernek olan Ankara Kulübü Derneği Başkanı Dr. Metin ÖZARSLAN'ın Yenimahalle'de saraya dönüştürdüğü Ankara Evi'nde önceki Başkan Dr. Bülent KALIPÇI'nın da katıldığı Cumhuriyet Şenliği Ankaralıların coşkusuyla geçti ve Başkanın değerli koleksiyonları beğeniyle izlendi.

ANLAMLI BİR ÖRNEK

Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri içinde Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı özel okullarının gösterileri büyük bir beğeniyle izlendi. Vakıf Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Maksut COŞKUN'un anlamlı ve etkili konuşmasından sonra öğrencilerin konuşmaları, okuduğu şiirler, sergilediği gösteriler izleyenleri duygulandırdı, alkışlarla karşılandı. İlkokul Müdürü Gamze Altınoklu, Ortaokul Müdürü Mehtap Acar, Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Sefa Yıldız Uğurlu ile başta müzik ve beden eğitimi öğretmenleri olmak üzere tüm öğretmenlerin çalışmalarını veliler güzel sözlerle, güven, beğeni açıklamalarıyla karşıladılar. Atatürk'e bağlılığın, sevgi ve saygının doruğa çıktığını gösteren alkışlar izleyenleri gönendirdi, gözyaşlarını tutamayanlar oldu. Okul yönetici ve öğretmenlerini içtenlikle kutluyoruz. Cumhuriyetin 95. yıldönümü izlenimleri sonsuza değin yaşama inancını ve güvenini pekiştirdi

ATATÜRK AYDINLIĞI

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN'in bir müze durumuna getirdiği, yeniden yapılandırılırcasına her yönüyle bayındır, güzel ve tertemiz kıldığı Eskişehir'i geçen hafta, Amasya önceki milletvekillerinden Eczacı Arsan Savaş ARPACIOĞLU'nun açtığı pul sergisi için gittiğimizde gördük. Eskişehir'in yenileme mimarı, sanatçı ve kültür adamı Büyükerşen'in yanında Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet ATAÇ da yöresini yepyeni bir ortama dönüştürmüş. Halkla ilişkilerinin çok sıcak olduğunu, beğeni ve güvenle sarıldıklarını gördüğüm iki kent insanının çalışmaları örnek düzeyde. Partizanlık yapmadan tüm kentlileri eşit biçimde kucaklamak bir beceri ve başarıdır.

Kimi bölgelerde ve kimi yerlerde Atatürk'ün değerini bilmeyenlerin O'nun adını duyunca, resimlerini görünce kaçmaları ne kadar üzücü. Bunların içinde rektör ve yöneticilerin bulunması daha acı. Nerede yaşadıklarının bilincinde olmayanlar, Türkiye'mizin nasıl kurulduğunu, neler başarıldığını bilmeyenler, ümmetçi, hilafetçi ve zorba kimilerinin aldatmaları ve çıkar ağlarıyla insanlıklarını yadsıyorlar. İstanbul hava limanına ‘'Atatürk” adını çok gördüler. Atatürk adıyla söylenirken yanında zaten İstanbul doğal olarak anılıyordu. İyi ki “Vahdettin” adı verilmedi.

Cumhuriyetin 95.yılı, demokrasinin beşiği olan bu atılımı gerçekleştirenlere bağlılık ve özlem duygularıyla dolup taştı. Cumhuriyet, saltanat-hilâfet ve diktanın yollarını kesin biçimde kapattı. Özlenenlere de umut vermesi olanaksızlaştı.

Sonsuza değin CUMHURİYET!