Okuma tutkusu

Coşkulu bir istenç ve güçlü bir bağlılık olan tutku, toplumumuzda inanç ve kimi bağımlılıklar konusunda daha çok söz konusu iken okuma konusunda çok az kişi dışında bir değer taşımamaktadır. Yaygın tarikat ağı bilinir, duyulurken bir de inanç sömürüsü yoluyla FETÖ'nün kötülükleriyle ortam karışmışken Adnan Oktar olayı patlak verdi. Kurmay olmuş subayların, bilimsel san taşıyan akademisyenlerin, tanınmış ailelerin çocuklarının, özellikle genç ve güzel kimi kızların pislik ve kötülük ağlarına düşmeleri, toplumsal yapımızdaki bozuklukların az olmadığını gösteriyor.

Batı'daki okuma alışkanlığı ülkemizde yok. Okumak yerine dinlemeyi, gösteriyi ve kimi toplantı ve konuşmalara katılarak örünmeyi yeğliyorlar. Okumanın yararıyla okunacakların seçimi konusunda çocuklarımızın aydınlatılması ailelerin başlıca görevlerinden biri olmalıdır.

2018 yazının sıcaklığı ağırlığını artırarak duyururken gönderenlerine teşekkür ettiğimiz kitapları okurlarımıza duyuruyoruz:

– Emekli vali, önceki milletvekillerinden İbrahim URAL'ın “Bir Emniyet Müdürünün Kaleminden PKK'nın Şehir Savaşı ve PYD/YPG Tarihi” adlı kitap İle Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat ÇULHAOĞLU'nun “ABD ve AB Türkiye'yi Nasıl Kuşattı? Müttefik Kuşatması” adlı kitap İLERİ Yayınları'nın ürünü.

– Prof. Dr. Sadi GÜLEÇ'in “Hmm! Dedi Doktor; Anjiyo Olmanız Gerekiyor…” adlı kitabı ile Ernest HEMİNGVAY'ın “Nick Adams Öyküleri” adlı kitap BİLGİ Yayınevi ürünleri.

– Dinsel konulardaki kitaplarıyla tanınan Mühendis Güner AKCA'nın “Haşr Sûresi Ne Buyuruyor” adlı kitabı 3. kişisel yayını.

– Osman SAGBAŞ'ın 60 şiirinden oluşan “Üşüyor? Yüreğim” adlı 5. şiir kitabı kişisel yayını.

– Hukuk doktoru Bahar BAYAZIT'ın “Kamu-Özel İlişkilerinde KAMU YARARI” adlı dolgun içerikli kitabı TURHAN Kitapevi yayını.

– Ahmet KÖKLÜGİLLER'in İsmail Hakkı TONGUÇ'la ilgili “Eğitimci Baba” adlı biyografi-anı kitabı Baygenç Yayıncılık ürünü.

– Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru el kitapları serisinden Dr. Tolga ŞİRİN'in “Özgürlük ve Güven Hakkı”, Dr. Ulaş KARAN'ın “İfade Özgürlüğü” ve “Örgütlenme ve Toplanma Özgürlüğü”, Prof. Dr. Sibel İNCEOĞLU'nun “Adil Yargılanma Hakkı” adlı kitapları çıktı.

– Sarp EVLİYAGİL yönetimindeki Ajans-Türk yayınları:

1- “Necdet EVLİYAGİL-Tüm Şiirleri”,

2- “Necdet EYLİYAGİL-Cumhuriyet'ten Sayfalar I /Güncel Siyasal Yazılar”,

3- “Necdet EVLİYAGİL-Cumhuriyet' ten Sayfalar II/ Röportajlar-Kitap Tanıtımları” adlı kitaplar,

4- Hafize ŞAHİN'in “Cumhuriyet Dönemi Tanığı Necdet EVLİYAGİL” adlı kitap,

5- Beral MADRA'nın Müze Evliyagil yayını “Düşünme İkonları: İmgeler ve Metinler” adlı kitap,

6- “Müze Evliyagil-Sarp Evliyagil Koleksiyonu” adlı,

7- “Ajans-Türk Topluluğu-Evliyagil Kardeşlerin Yaşam Öyküleri” adlı kitaplar.

– Atatürkçü öğretmenlerden Ali KARLIK'ın “Kayabaşı'nın Sesi” adlı yeni kitabı kişisel yayını.

– Emekli öğretmen Ülkü ARINCI ve beş arkadaşının düzenlediği “Anılarda Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu- 1934/1982” adlı kitap düzenleyenlerin kişisel yayını.

DERGİLER

– POS-TEL (Meslekî kültür, fikir ve aktüalite dergisi, İstanbul. Sayı 613).

– İstanbul Barosu Dergisi (Mayıs-Haziran 2018-3, Cilt 92).

– TERAZİ (Seçkin Yayınevi hukuk dergisi, Haziran 2018, sayı 142).

– Ankara Barosu Dergisi (2018/1).

– Türkiye Barolar Birliği Dergisi (Mayıs- Haziran 2018, sayı 136).

– Bizim ECE (Edebiyat, Kültür ve Sanat Dergisi, Salihli, Temmuz-Ağustos 2018, sayı 197).

– Türksolu (l Temmuz 2018, sayı 561).

– Ufuk Dünyası (Ufuk Üniversitesi yayını-Ankara, sayı 4).

– ŞEHİR (Kültür ve Sanat Dergisi, Devrek, Sayı 118).

– MAYA (Haber-Yorum dergisi, sayı 286-287).

– Berfin BAHAR (Kültür, sanat, edebiyat dergisi, sayı 244, İst.).

– BÜLTEN (Ankara Üniversitesi, sayı 219).

GAZETELER

– GÖZLEM (İzmir) , Danişmend (Niksar), Tokat (İst.), Bartın (Bartın).

KUTLAMA

Yarın, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanışının 95. yıldönümü ve Gazeteciler Bayramı. ATATÜRK ve İNÖNÜ'yü bir kez daha en iyi duygularla anıyor, mesleğini onurla sürdüren gazetecilerimizi de en iyi dileklerle kutluyoruz.